Toto je najhlbšie metro na svete, nájdete ho v meste, o ktorom ste nikdy nepočuli: V hĺbke 116 metrov ľuďom zalieha v ušiach

Keby bol autor príbehu Metro 2033 z čínskej dediny a nie z Ruska, kľúčové bojisko s frakciami a mutantmi by mohlo nabrať celých 8 nových úrovní. Aj bez toho, aby sme žili v dystopických moskovských hlbinách, máme možnosť vydať sa na prieskum hlbín s najhlbšou stanicou metra na svete. Namiesto technologických pascí a duchov minulosti tak budeme čeliť len výškovému rozdielu, zaliehaniu uší a klaustrofóbii. Článok priniesol portál Oddity Central.

Čínska metropola Chongquing je známa strmou a kopcovitou krajinou, pri ktorej vyzerá aj Brno či Banská Štiavnica ako holandská rovina. Na jednom z mnohých kopcov v čínskej samospráve objavíte Hongyan, malú dedinu v blízkosti predmestia.

116 metrov, 40 poschodí a zaliehanie v ušiach

Obyvatelia tejto dediny prekonávali každý deň 38-minútový výstup, keď sa snažili dostať pešo zo spodnej časti mesta až na vrchol. Naliehanie miestnych na zlepšenie čínskej infraštruktúry nakoniec nevyšlo nazmar.

V roku 2022 sa po 400 dňoch namáhavej práce dokončila jedinečná stanica, ktorá má obyvateľom uľahčiť náročnú trasu. Cestu nielen skrátila o takmer pol hodinu, no vďaka jej výstavbe sa o nenápadnú dedinu začali zaujímať turisti z celého sveta.

Dokončená stanica Hongyancun patrí medzi svetové unikáty. S hĺbkou 116 metrov, 8 eskalátormi a rýchlym výťahom sa stala nielen najhlbším metrom v Číne, ale celkovo vo svete.

Položená na linkách metra 5 a 6 pokorila dokonca predchádzajúceho držiteľa rekordu, kyjevskú stanicu Arsenala, postavenú v hĺbke 106 metrov, pričom dostať sa na jej spodok zaberie približne 6 minút.

Pracovníci museli pri výstavbe stanice nájsť spôsob, ako linku napojiť na mestské metro. Výsledný efekt spojil dedinu so svetom zastávkou, ktorá leží v hĺbke rovnajúcej sa 40 poschodiam výškovej budovy.

Rozdiel v tlaku pri klesaní do hĺbky dokonca spôsobuje, že pri presune výťahom ľuďom zalieha v ušiach, podobne ako pri klesaní lietadla. Cesta výťahom vám zaberie celých 53 sekúnd. Pokiaľ sa vydáte na odvážnu trasu eskalátorom, pripravte sa na to, že vám to zaberie aspoň 10 minút.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.