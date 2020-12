Zamotajú hlavy a nedajú vám spávať. Toto sú najlepšie psychologické filmy a seriály roku 2020

Rok 2020 priniesol aj množstvo zaujímavých trilerov, drám alebo hororov, ktoré spája mysteriózna temná nálada a výrazný psychologický aspekt. Pripravili sme výber najvýraznejších filmov a seriálov, ktoré sa hrajú s divákom a jeho pozornosťou. Upozorňujeme, že niektoré z nich vám budú vŕtať v hlave ešte dlho po sledovaní.

Pri týchto filmoch a seriáloch sa budete zamýšľať, či vôbec rozumiete, čo sa odohráva pred vami na obrazovkách. Následne, ak aj pochopíte, znova príde množstvo zvratov a v závere čaká na divákov uspokojivý koniec plný odhalení. Ak milujete psychologické filmy, tieto by ste si nemali nechať ujsť.

Aj tento rok u nás môžete nájsť rebríčky toho najlepšieho, čo kinematografia priniesla. Ak sa chcete zabaviť, tu nájdete najlepšie komédie roku, alebo ak milujete filmy a seriály vychádzajúce zo skutočných udalostí, klikajte sem.

Neviditeľný / The Invisible Man

Hlavná hrdinka filmu Cecilia sa na vlastnej koži presvedčí o tom, čo skutočne znamená toxický vzťah. Keď si uvedomí, že jej priateľ, u ktorého žije, je psychopat, rozhodne sa za každú cenu zachrániť a začať žiť odznova, bez neho. Vie, že jej hrozí smrť, a preto jediným racionálnym riešením je utiecť z tohto luxusného sídla.

To sa jej úspešne podarí. Čo sa však môže zdať ako pozitívny začiatok, rýchlo vystrieda ešte horšie pokračovanie. Priateľ si totiž po jej odchode podreže žily a spokojne žiť ju nenechá ani po smrti. Odkáže jej totiž niekoľko miliónov.

Aj keď to môže znieť ako dôvod na radosť, v hlavnej hrdinke sa prebudia nepríjemné pocity a paranoja, ktorá sa stáva stále skutočnejšou. A to môže skončiť naozaj zle.

Cudzinec / The Stranger

Hlavným hrdinom tohto mysteriózneho seriálu z dielne Netflixu je Adam, ktorého kontaktuje tajomná cudzinka a prezradí mu tajomstvo o jeho manželke. Tá následne zmizne a Adam je presvedčený, že sama by jeho aj s deťmi len tak neopustila.

Postupne sledujeme, ako cudzinka, ktorá pozná tie najväčšie tajomstvá, prichádza aj k ďalším ľuďom. Čo ich však spája? A kto je ona? Sieť záhad sa postupne rozplieta a na diváka čaká množstvo prekvapení a zvratov. Psychologická miniséria prináša tajomnú atmosféru, napätie a viac otázok než odpovedí.

Záhadné sídlo Bly / The Haunting of Bly Manor

Fanúšikovia strašidelnej série Hill House si tento rok mohli vychutnať aj jeho druhú sériu, ktorá sa odohráva v sídle Bly Manor. Tu žije dvojica malých súrodencov, ktorí prišli o rodičov. Z domu nechcú odísť, a preto sa o nich musí starať opatrovateľka. Žiadna však nevydrží príliš dlho.

Okrem hororovej atmosféry vám niektoré časti zaručene popletú hlavy natoľko, že nebudete vôbec ani tušiť, o čo v ňom ide. Po tom však príde uspokojivý až emotívny koniec, ktorý prinesie odpovede.

Okrem hlavnej zápletky seriál prináša viacero motívov k zamysleniu. Ako napríklad vyrovnávanie sa s minulosťou alebo odpustenie. Nechýba ani tajomno a ťaživá atmosféra. Seriál si môžete vychutnať prostredníctvom streamovacej služby Netflix.

Asi to ukončím / I’m Thinking of Ending Things

Zo začiatku možno táto snímka pôsobí ako idylický rodinný film, o pár minút však nebudete vedieť, o čo v ňom ide. Dvojica hlavných hrdinov sa uprostred snehovej búrky rozhodne navštíviť Jakeovu rodinu, ktorá žije na farme. Cestou už počujeme myšlienky Lucy, ktorá to s ním chce ukončiť, pretože sa k sebe nehodia.

Jakeovi rodičia sú zvláštni a rovnako tak aj ich pes. Netrvá dlho, kým sa aj ústrední hrdinovia nezačnú správať ešte zvláštnejšie. Lucy dokonca začnú oslovovať menami ako Louisa či Amy a jej to vôbec neprekáža.

Asi to ukončím je dôsledne nakrútenou sondou do životov hlavných hrdinov, ktorí diskutujú o rôznych až filozofických otázkach. Postavy miznú a znova sa vracajú na plátno, čím druhá polovica filmu zamotá hlavu aj tomu najpozornejšiemu divákovi. Ak sa však chytíte, čaká na vás vizuálne krásny zážitok s výbornými hereckými výkonmi.

Tekutý piesok / Quicksand

Školské vyučovanie naruší útok jednej z mladých študentiek, pri ktorom zomrie učiteľ aj jej niekoľko spolužiakov. Keď do triedy vtrhne polícia, takmer všetci sú mŕtvi. Jedna z tých, čo to prežila, je 18-ročná Maja, ktorá sa stáva podozrivou zo streľby.

Maja si však toho spočiatku veľa nepamätá, a preto sa snažíme rozlúštiť túto skladačku spoločne s ňou. Celá od krvi a traumatizovaná je odvedená okamžite do väzenia s najväčším stupňom ochrany. Čo mohlo byť jej motívom k tomu, aby takýto krutý čin spáchala?

Seriál ukazuje súdny proces a snaží sa zreprodukovať, čo k tomuto incidentu predchádzalo. Na divákov čaká pri sledovaní množstvo zvratov, od tohto príbehu sa však nebudete vedieť odtrhnúť. Je nakrútený podľa oceňovanej švédskej krimi knihy a na Netflixe sa tešil veľkému úspechu.

Lov / The Hunt

Snímku Lov kritizoval aj americký prezident Donald Trump, pretože sa mu zdala rasistická. Jej hlavnými hrdinami je dvanásť úplne cudzích ľudí, ktorí sa prebudia na lesnej pustatine. Nevedia, ako a prečo sa tam dostali. Rýchlo si však uvedomia, že sa stali ľudskou loveckou korisťou.

Lov v tejto snímke dostáva úplne iný význam, než ho bežne poznáme. Jeho terčom totiž nie sú zvieratá, ale ľudské bytosti, s ktorými sa počas sledovania čoraz viac zbližujeme a spoznávame ich príbehy. Keď sa naň dokážeme pozrie s nadhľadom, nájdeme v ňom množstvo aktuálnych myšlienok pre našu spoločnosť.

Nechýba v ňom množstvo zvratov a, samozrejme, násilia, ktoré s týmto námetom súvisí. Ak sa budete mať chuť hlbšie zamyslieť, určite spozorujete viacero asociácií na dôležité témy, ktoré ťažia svet.

Tenet

Jeden z najočakávanejších filmov roka dorazil aj napriek nepriaznivej situácii do kín. A bol to skutočne intenzívny zážitok. Tenet z dielne ikonického Christophera Nolana je typ filmu, ktorý možno úplne nepochopíte ani na druhé pozretie, nebude vám to však vôbec prekážať.

Tenet by sa dal opísať ako špionážny akčný triler o záchrane sveta. V skutočnosti je to však oveľa zamotanejšie. V tejto extrémne komplikovanej misii totiž neplatia bežné pravidlá času a priestoru. Stráca sa teda bariéra medzi tým, čo je prítomnosť, minulosť a čo budúcnosť.

Aby sme túto mozaiku čo najpresnejšie poskladali, musíme byť neustále pozorní a všímať si detaily. Okrem toho však na diváka čaká vynikajúci audiovizuálny zážitok, s minimom použitých efektov a chytľavým soundtrackom.

The Devil All the Time

Tom Holland, Robert Pattinson a Bill Skarsgård v napínavom gotickom príbehu zo Stredozápadu. Mladý Arvin bojuje sám proti zlým silám, ktoré ohrozujú jeho rodinu.

Atmosférický triler z dielne Netflixu je adaptáciou knihy Donalda Ray Pollocka a rozpráva na jednej strane o viere v Boha ako nádeji a pomoci chorému, na druhej o koketovaní s nadprirodzenom, čo môže mať aj veľmi zlé následky. Dráma ukazuje predovšetkým to najväčšie zlo, ktoré sa v ľuďoch, ale aj vo svete ukrýva.

Nálada filmu je depresívna a smutná a v rozprávaní sa prelína niekoľko príbehov. Nie je to ľahké kino, ide však o výborné a výnimočné dielo, pri ktorého sledovaní v divákovi narastajú nepríjemné pocity.