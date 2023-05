Za nákupy zo zahraničia si zrejme priplatíme: Európska komisia plánuje zaviesť nové opatrenie

Nákupy z krajín mimo Európskej únie by sa mohli zákazníkom online obchodov v budúcnosti predražiť. Európska komisia (EK) plánuje zaviesť clo na mnohé tovary do 150 eur, oznámil v stredu eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Zatiaľ nie je jasné, aké veľké by mohlo byť zvýšenie cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V súčasnosti sa clo neplatí, ak je hodnota tovaru nižšia ako 150 eur. Podľa Komisie existuje iba niekoľko výnimiek, napríklad v prípade tabaku alebo parfumov.

Navrhovaná reforma predpokladá, že za platenie cla a dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe budú zodpovedať najmä internetové nákupné platformy. V súčasnosti tovar po príchode do EÚ zvyčajne zadržiavajú colné úrady a odovzdajú ho až po tom, ako príjemcovia zaplatia clo alebo iné potrebné poplatky, uviedla Komisia.

Opatrenie by mohlo priniesť do rozpočtu EÚ miliardu ročne

Zvýšenie ciel na tovar s hodnotou menej ako 150 eur by zákazníci nemali výraznejšie pocítiť, keďže nákupné platformy sú už teraz veľmi dobre pripravené zahrnúť ho do svojich služieb, povedal Gentiloni. Opatrenie by podľa neho mohlo priniesť do rozpočtu EÚ približne jednu miliardu eur ročne.