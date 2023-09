Za 4 mesiace schudol 28 kíl: Christian Bale opísal, akú hrozivú diétu držal kvôli filmu, ak by pokračoval, zomrel by

Herca Christiana Balea môžeme označiť za filmového chameleóna. Kvôli svojim postavám neraz drasticky zmenil svoj vzhľad a jedna z jeho najikonickejších postáv je, nepochybne, psychicky chorý Trevor Reznik v snímke Mechanik (The Machinist). Mail Online opisuje, ako sa mu podarilo takto drasticky schudnúť za veľmi krátky čas.

Film Mechanik z roku 2004 ukazuje mladíka, ktorý trpí nespavosťou, ktorú mal spôsobiť desivý zážitok. Sužuje ho paranoja a bludy, a preto nie je veľmi zrejmé, čo v jeho svete je realita, a čo nie. Ak ste snímku náhodou nevideli, mali by ste vedieť, že vám nastaví množstvo otázok, ktorých odpovede budú prichádzať postupne ako skladačka.

Sám sa rozhodol, že to chce urobiť

Aby túto postavu Christian Bale stvárnil čo najvernejšie, rozhodol sa pre ráznu zmenu svojho vzhľadu. Schudol neuveriteľných 28 kilogramov a bol vychudnutý na kosť, na čo divákom nemusí byť najpríjemnejší pohľad. Práve naopak, v niektorých scénach vyzerá skutočne desivo.

Ide o jednu z najdrastickejších premien v Hollywoode a zaujímavosťou je, že sa mu to podarilo len za 4 mesiace. Ako je to vôbec možné?

Mesiace hladoval

Na začiatok upozorňujeme, aby ste si v žiadnom prípade nebrali z neho príklad. Bale sa dostal na váhu 54 kíl, čo je na dospelého a vysokého muža veľmi málo. Napokon, drasticky sa to odrazilo aj na jeho výzore.

Nešlo však o chudnutie zdravým spôsobom a Bale zašiel do veľkého extrému. Plnohodnotný jedálniček vymenil za jedno jablko, konzervu tuniaka a čiernu kávu denne. Spomína sa aj pitie whisky. Takisto veľa fajčil, čo mu malo pomáhať bojovať s hladom. Za deň prijal menej ako 200 kalórií.

Chcel zájsť ešte do väčšieho extrému

Magazín GQ vysvetľuje, že herec sa chcel pôvodne dostať až na váhu 45 kilogramov, no, našťastie, mu to tvorcovia filmu zatrhli, pretože to bolo nebezpečné. V rozhovore pre The Guardian sa herec priznal, že najnáročnejšie nebolo samotné chudnutie. Náročné bolo zvládnuť fyzické, ale aj emocionálne stopy, ktoré to na ňom zanechalo.

Po rokoch takýchto transformácií Christian Bale usúdil, že s tým už musí prestať, pretože mu hrozí, že zomrie. A namiesto týchto experimentov si radšej vybral život.