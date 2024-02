Z týchto letísk neodletíte: Štrajky ochromili leteckú dopravu, tisícky letov sa rušia. Ovplyvní to státisíce pasažierov

Cestujúci, ktorí plánujú vo štvrtok priletieť na 11 hlavných nemeckých letísk, alebo z nich odletieť, sa budú musieť zariadiť inak. Pracovníci bezpečnostnej služby na letiskách vo Frankfurte, Hamburgu, Brémach, Berlíne, Lipsku, Düsseldorfe, Kolíne, Hannoveri, Stuttgarte, Erfurte a Drážďanoch začali jednodňový štrajk, ktorý bude trvať do večera. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA. Odborové zväzy sa chystajú vo štvrtok a v piatok ochromiť leteckú dopravu aj vo Fínsku. To povedie k zrušeniu 550 letov spoločnosti Finnair a ovplyvní to približne 60-tisíc pasažierov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Štrajk už začal

Odborový zväz Verdi začal štrajkovú akciu v stredu neskoro večer na letisku Kolín/Bonn, kde podľa zväzu neprišla do práce nočná zmena na kontrolu cestujúcich. Hovorca zväzu Özay Tarim uviedol, že tam bola 100-percentná účasť.

Podľa internetovej stránky letiska Kolín/Bonn bolo vo štvrtok v skorých ranných hodinách zrušených približne 80 percent tamojších plánovaných letov. Tarim očakáva, že tento podiel sa bude v priebehu dňa zvyšovať.

Na letiskách v Berlíne, Hamburgu a Stuttgarte boli zrušené všetky odlety. Na druhej strane, v Düsseldorfe bola zrušená len tretina letov, pričom dve tretiny sa majú ešte uskutočniť.

Tarim skritizoval skutočnosť, že bezpečnostná spoločnosť na letisku v Düsseldorfe ponúkla príplatok 200 eur, aby zamestnanci napriek štrajku prišli do práce. Takýto „bonus za narušenie štrajku“ považuje za provokáciu.

Vlajková nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje vo Frankfurte zachovať väčšinu svojho programu vrátane diaľkových letov, uvádza DPA. V ponuke budú aj lety pre transferových cestujúcich. Dopravca však upozornil, že cestujúci môžu v tranzitnom priestore čakať dlhšie.

Zrušia obrovské množstvo letov

Podľa odhadov združenia letísk ADV bude vo štvrtok zrušených alebo odložených približne 1100 letov. To by sa dotklo približne 200-tisíc cestujúcich. Bežná letová prevádzka sa pravdepodobne obnoví v piatok.

Štrajk sa netýka letísk v spolkovej krajine Bavorsko vrátane Mníchova a Norimbergu, keďže tamojší bezpečnostný personál je zamestnancom verejného sektora, na ktorého sa vzťahuje iná odborová zmluva.

Lufthansa ponúka dotknutým cestujúcim bezplatnú zmenu rezervácie do 8. februára. Uviedla, že všetci cestujúci, ktorí si vo štvrtok rezervovali vnútroštátne lety, si môžu bezplatne vymeniť svoje rezervácie za železničné lístky bez ohľadu na to, či bol ich konkrétny let zrušený alebo nie.

Odborový zväz Verdi vyhlásil štrajk v rámci rokovania o kolektívnej zmluve so súkromnými firmami v oblasti bezpečnostnej ochrany letísk. Odborová organizácia požaduje zvýšenie platov a ďalšie benefity pre približne 25-tisíc zamestnancov letiskovej bezpečnostnej služby.

Šéf ADV Ralph Beisel vyhlásil, že štrajk poškodí prevádzkovateľov letísk, hoci tí sa na pracovných rokovaniach nezúčastňujú.

Nesúhlasia s vládnymi reformami

Vo Fínsku sa vo štvrtok začína štrajk zvolaný odbormi proti vládou navrhovaným reformám pracovného trhu, ktoré zahŕňajú aj zníženie sociálnych dávok. Na akcii sa očakáva účasť približne 300-tisíc ľudí.

Podobne ako aj ostatné severské krajiny, Fínsko je známe svojím výhodným modelom sociálneho zabezpečenia, ktorý ponúka zvýšené istoty aj výhody pre zamestnancov.

Konzervatívna koaličná vláda premiéra Petteriho Orpa po novom navrhuje, že Fínsko potrebuje „model trhu práce orientovaný na vývoz“ s cieľom „zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť“ krajiny.

Tieto návrhy vyvolali ostrú kritiku zo strany odborov, ktoré prisľúbili paralyzovať krajinu a prinútiť tak vládu, aby svoje plány stiahla.

Začínajú štrajkovať

Vlakové spoje, metro, autobusy aj električky v hlavnom meste Helsinki v piatok nebudú vôbec premávať. Rôzne odbory vyzvali aj na prerušenie práce v energetike, školstve a zdravotníctve. Dotkne sa to aj priemyslu, reštaurácií, hotelov, pracovníkov pôšt a iných maloobchodných odvetví i služieb.

Už v stredu začali v Helsinkách protestovať zamestnanci materských škôl, ako aj niektorých obchodov s potravinami a tovární. Podľa štátnej televízie YLE sa očakáva, že do týchto demonštrácií sa zapojí zhruba 300-tisíc ľudí. Na štvrtok bol Ústrednou organizáciou fínskych odborových zväzov (SAK) zvolaný masový protest.

Vládne reformy predpokladajú aj zmenu pravidiel v rámci rokovaní o kolektívnej zmluve. Škrty v sociálnych výhodách by viedli k neplatenému prvému dňu práceneschopnosti i zníženiu dávok v nezamestnanosti v závislosti od príjmu, pričom ich výška sa znižuje, čím dlhšie trvá obdobie nezamestnanosti, vysvetľuje AFP.

Vláda tiež chce obmedziť právo na štrajk a viacerým zamestnávateľom dať možnosť rokovať o pracovných zmluvách na lokálnej úrovni.

Podľa lektora Markkua Sippolu z univerzity v Helsinkách predstavujú plánované reformy výraznú zmenu oproti súčasnému systému.

Reformy „oslabia postavenie zamestnanca, pokiaľ ide o zabezpečenie v nezamestnanosti, ochranu pred neoprávneným prepustením a právo na štrajk,“ povedal Sippola pre agentúru AFP s tým, že zatiaľ nie je známe, aký budú mať vplyv na kolektívne vyjednávanie, keďže vládnym zámerom je smerovať k väčšiemu počtu dohôd na lokálnej úrovni.