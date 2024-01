Projekt novej nemocnice v Martine má vážne nedostatky, upozorňuje ministerka zdravotníctva Dolinková

Pri projekte novej martinskej nemocnice sú vážne prekážky. Okrem iného sa ešte neuzavrelo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Upozornil na to nový riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Peter Durný.

Spoločne so šéfkou rezortu zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD) deklarovali, že urobia všetko pre to, aby sa stihol míľnik, s ktorým počíta plán obnovy, a neprepadli európske peniaze, z ktorých sa má výstavba financovať.

Viacero problémov

„Žiaľ, nemáme vybratého zhotoviteľa stavby, stále teda nie je ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, a nemáme vyrovnané ani stavebné pozemky, ktoré sú stále vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave,“ priblížila ministerka s tým, že univerzita pri rokovaniach deklarovala súčinnosť.

Durný poukázal na to, že nevyrovnané sú aj pozemky, ktoré sa týkajú prístupovej cesty a patria súkromníkom. „Je to obrovský a takmer v tejto chvíli neriešiteľný problém, pretože niektorí vlastníci odmietajú akékoľvek vyrovnanie a niektorí vlastníci zase požadujú nerealisticky vysoké ceny,“ dodal.

Zároveň upozornil na to, že predchádzajúce vedenie a projektový tím nezačali rokovania po tom, ako sa zistilo, že plán vyvlastniť pozemky bezodplatne sa ukázal ako nerealizovateľný. Projektová manažérka novej martinskej nemocnice Martina Antošová by podľa jeho slov mala vyvodiť osobnú zodpovednosť.

Dolinková avizovala, že bude na týždennej báze kontrolovať priebeh výstavby. „Cieľom ministerstva zdravotníctva je akcelerovať, zrýchliť všetky procesy a urobiť všetko pre to, aby sme termín 30. júna 2026 dodržali, splnili a nemocnica v Martine do hrubej stavby bola postavená,“ uzavrela.

Zmluva so zhotoviteľom stavby by sa mohla podpísať 31. marca. Výkopové práce by sa mohli podľa Durného spustiť v máji. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že 15. februára sa uskutoční verejné prerokovanie k procesu vyvlastnenia pozemkov univerzity, ktorého výsledok určí ďalší postup. Rezort plánuje rokovania aj so súkromnými vlastníkmi pozemkov.