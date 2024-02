Z tejto bláznivo lacnej letenky za 13 eur vám bude nevoľno: Do obľúbenej destinácie sa dostanete z Bratislavy o chvíľu

Ak chcete vyraziť napríklad na jarný výlet, máme pre vás ďalší tip na lacné letenky. Medzi jednu z obľúbených destinácií patrí nepochybne Londýn. Zo Slovenska je ľahko dostupný a zaletíte si sem skutočne len za pár eur. Navyše, máte na výber z bohatého množstva termínov.

Lacné letenky do Londýna nie je problém nájsť. Ak sa sem vyberiete, počítajte však s tým, že doprava z letiska do centra vás môže vyjsť aj drahšie, než samotná letenka. Napriek tomu, ak ste ešte v Londýne neboli, určite vám ho odporúčame navštíviť. Vyraziť môžete napríklad už v marci.

Tam aj späť za pár „šupov“

Konkrétne na 25. marca teraz nájdete letenku priamo z Bratislavy len za 13 eur. Za túto cenovku nájdete letenky napríklad aj na október. No ak nechcete stráviť v Londýne napríklad tri týždne, cena spiatočnej letenky sa môže vyšplhať. Ale ak práve po takomto výlete túžite a máte možnosť stráviť v Londýne 17 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte len 28 eur.

No pozreli sme sa aj na realistickejší scenár, keďže nie každý z nás si môže v práci zobrať takúto dlhú dovolenku. Ak odletíte 11. marca a v Londýne strávite 7 nocí, spiatočné letenky teraz nájdete aj za 37 eur. V tomto prípade sa odlieta z Bratislavy a prilieta do Viedne. Let nízkonákladovkou Wizz Air trvá do dva a pol hodiny.

Čo robiť v Londýne?

Mali by ste vedieť, že v Londýne sa dá zabaviť aj lowcostovo. Pravdepodobne najdrahšou položkou na vašom výlete bude v tomto prípade ubytovanie. No ak budete mať šťastie, aj to nájdete za dobrú cenu. Odporúčame vám plánovať svoju dovolenku v dostatočnom predstihu, napríklad na spomínaný október, nakedy bude ešte voľného ubytovanie viac než dosť.

Potom by ste mali vedieť, že mnohé múzeá v Londýne navštívite úplne zadarmo. A verte tomu, že stoja za pozornosť, či už patríte medzi milovníkov histórie, umenia, britskej kráľovskej rodiny alebo vedy.