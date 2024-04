Takto budete žiť finančne pohodlne: Finančný plánovač prezradil, aké rady dáva svojim klientom najčastejšie, aby zbohatli

Finančný plánovač prezradil, že vždy svojim klientom radí myslieť aj na najhorší scenár, aký sa môže odohrať, aby boli pripravení na všetko. Neexistuje podľa neho ľahká cesta, ako sa zabezpečiť, no môžeme sa o to aspoň pokúsiť.

Cieľom certifikovaného finančného plánovača je podľa Business Insider pomáhať ľuďom budovať bohatstvo, z ktorého sa môžu tešiť počas celého života. Aby to dokázali, je potrebné podniknúť isté kroky.

Buďte pripravení na zmenu

Keď o 10, 20 či 30 rokov odídete do dôchodku, nebudete tým istým človekom, ktorým ste dnes. Funkčný dlhodobý finančný plán ráta s nevyhnutnými zmenami cieľov, hodnôt, priorít a okolností. Aj keď nemusíte presne vedieť, čo sa zmení, môžete plánovať a prispôsobovať sa podľa toho, ako sa váš život vyvíja.

Po prvé, keď môžete, šetrite viac, ako si myslíte, že potrebujete. Ak zistíte, že máte peniaze navyše, nepúšťajte sa do veľkého míňania alebo zmien životného štýlu. Namiesto toho nasmerujte tieto peniaze do investícií, aby vaše bohatstvo narastalo. Buďte ale realistickí a opatrní pri veľkých rozhodnutiach, ako je napríklad kúpa nehnuteľnosti.

Hľadajte spôsoby, ako zarobiť viac

Finančný plánovač priznáva, že prestal uvažovať nad tým, ako odísť do dôchodku čo najskôr. Začal premýšľať nad tým, ako čo najefektívnejšie dosiahnuť stanovené finančné ciele. Šetrí síce menej peňazí, no preto, lebo chce časť svojho príjmu použiť na dôležité zážitky počas celého života. Nechce si všetko šetriť na vzdialenú budúcnosť, ktorá ani nemusí nastať. Investuje však veľa času a peňazí do rozvíjania svojho biznisu.

Extrémna šetrnosť nie je vždy tou správnou cestou

V istom bode sa každý dostane do situácie, kedy nebude môcť hradiť svoje účty z peňazí zarobených prácou (či už človek ochorie alebo pôjde do dôchodku). Je preto nevyhnutné myslieť na šetrenie alebo správne investovanie. Je pravda, že čím viac budete šetriť, tým viac peňazí môžete mať v budúcnosti odložených na účte. Nemôžete však vždy osekať všetky výdavky. Preto je investovanie podľa finančného plánovača rozumnejšie.

Vytvorte si investičnú stratégiu

Ako spomíname už v predchádzajúcich bodoch, je dôležité rozumne investovať. Vyhnite sa chybám, ako sú pochybné investície a špekulácie, nesprávne načasovanie vzhľadom na aktuálny stav trhu, alebo priveľké riskovanie. Neskáčte z jednej investičnej stratégie na druhú, zvoľte si jednu dlhodobú a držte sa jej. Ak neviete ako na to, poraďte sa s odborníkom.