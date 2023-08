Z jaskyne sa zrazu vynorili deti so zelenou pokožkou, hovorili zvláštnym jazykom: Nad záhadou špekulujú ľudia aj dnes

Vedeli ste, že existujú ochorenia, ktoré môžu pokožku človeka sfarbiť napríklad namodro či nazeleno? Záhadu zelených detí ale nikto s istotou vysvetliť nedokáže a vyvoláva mnoho otázok ešte aj dnes. Niektorí veria, že boli choré, či otrávené arzénom, pravdu sa už zrejme nepodarí zistiť.

Odkiaľ sa zelené deti nabrali?

Príbeh zelených detí z Woolpitu je opísaný len v dvoch kronikách, pričom ani jeden z nich nie je z prvej ruky. Detaily oboch správ sa tiež líšia a ako celok je príbeh detí všeobecne spochybňovaný, píše web IFL Science. Príbeh sa odohral niekedy za vlády kráľa Štefana (1135 až 1154) alebo kráľa Henricha II. (1154 až 1189). Autorom prvého príbehu je anglický historik Viliam z Newburghu, popísal ho v diele Historia rerum Anglicarum. Ako druhý príbeh podrobne opísal anglický kronikár Ralph z Coggeshallu v diele Chronicon Anglicanum.

Odohráva sa niekedy v 50. rokoch 12. storočia v britskej dedine Woolpit. Počas žatvy na poli dedinčania natrafili na dve malé deti. Zdalo sa, že dievča a chlapec sú oblečení v nezvyčajných šatách, hovorili neznámym jazykom a ich pokožka bola sfarbená do jasnozelenej farby.

Obe deti boli odvedené do domu zemana Richarda de Calne, kde im ponúkli jedlo, ktoré však okamžite odmietli. Napriek tomu, že dedinčania núkali deťom rôzne jedlá, tie niekoľko dní odmietali čokoľvek jesť. Až kým nenarazili na zelené fazuľky rastúce v Calneovej záhrade, ktoré si deti natrhali a zjedli surové.

Dlhé mesiace prežívali len na zelenej fazuľke, no nakoniec si pochutnali na chlebe. Po určitom čase života s Calneom si nakoniec privykli na ďalšie jedlá a zelené sfarbenie pokožky začalo miznúť. Chlapec ale napokon zomrel. Niektorí tvrdia, že krátko po tom, ako ho našli, iní si ale myslia, že až po tom, ako ho dedinčania dali pokrstiť.

Časom sa dievča prispôsobilo

Keď dievča vyrástlo, naučilo sa hovoriť po anglicky a bolo schopné rozprávať o tom, odkiaľ ona a jej brat pochádzajú. Tvrdilo, že pochádzajú zo Svätého Martina. Uviedla, že Anglicko je úplne iné ako jej domov, hoci jej krajina je kresťanská a má kostoly. Tvrdila, že si nepamätá, ako sa do Woolpitu dostali. Práve kŕmili hydinu, keď začuli zvláštny zvuk a zrazu sa ocitli na poli medzi neznámymi dedinčanmi.

Podľa niektorých správ sa deti jednoducho zatúlali do jaskyne a ostali dezorientované, následkom čoho sa stratili. Dievča tvrdilo, že slnko vyjde v jej krajine len málokedy a jej obyvatelia si priveľa slnečných lúčov neužijú. Jej domov sa vraj nachádza pod zemou a všetci obyvatelia majú rovnakú zelenú pokožku. Dievča malo ešte dlho pracovať pre Calneho, napokon sa ale vydalo a prijalo meno Agnes Barre. Hovorí sa, že mala jedno dieťa.

Napriek tomu, že stále nie je jasné, či je niečo z tohto príbehu pravdivé, existuje viacero teórií o pôvode detí a ich zelenej pokožke. Špekuluje sa, že deti mohli byť potomkami flámskych prisťahovalcov. Do neďalekého mesta Fornham St. Martin ich prišlo v priebehu 12. storočia niekoľko. Za vlády kráľa Henricha II. v bitke o Fornham ich ale mnoho zahynulo.

Pokúsil sa deti niekto otráviť?

Podľa tejto teórie mohli deti osirieť počas vojny a stať sa podvyživenými a chorými počas toho, ako sa snažili prežiť osamote v lese. To by vysvetľovalo ich nerozoznateľný jazyk ako holandský a ich nezvyčajné oblečenie ako flámske. Neďaleký Thetfordský les mohol byť miestom, kde deti žili a kde sa vďaka hustému porastu mohlo zdať, že je trvalý súmrak. Ak by deti vstúpili do jednej z mnohých podzemných banských chodieb v tejto oblasti, mohli by sa ocitnúť vo Woolpite.

Čo sa zelenej pokožky týka, aj keď je to nezvyčajné, v skutočnosti existuje niekoľko ochorení, ktoré ju môžu zapríčiniť. Napríklad, hypochrómna anémia, nazývaná aj chloróza alebo „zelená choroba“, je spôsobená ťažkou podvýživou, ktorá ovplyvňuje červené krvinky a spôsobuje, že pokožka sa mení na zelenú. Túto teóriu podporuje aj opis pokožky detí, ktorej farba sa po určitom čase vyváženej stravy vrátila do normálu.

Aj otrava arzénom sfarbuje pokožku nazeleno. V príbehu sa špekuluje, že kým boli deti pod dozorom grófa z Norfolku, boli otrávené arzénom a ponechané zomrieť v lese. Samozrejme, objavili sa aj tvrdenia týkajúce sa mimozemšťanov či nadprirodzených síl.