Vyvolá vo vás absolútnu hrôzu: Humanoidný GPT-4o má emócie ako človek, vtipkuje a nahradí i vyškolených odborníkov

Novinka je výsledkom inovatívnej a progresívnej technológie, ktorá otvára nové brány tomu, čo sme doteraz považovali prakticky za nemožné. Prvýkrát v histórii v nej totiž nájdete niečo, čoho predchádzajúce modely neboli nikdy schopné. Spôsob, akým s nami dnes komunikuje, mnohým ľuďom ježí chlpy na krku. O novinke napísal portál Hindustan Times.

ChatGPT v roku 2020 svojou inovatívnou novinkou navždy zmenil pohľad na technológie. Po novom tak odrazu tisíce ľudí z celého sveta mohli napísať celé seminárne práce za niekoľko sekúnd, dohľadať si rešerše, či dokonca sa pýtať na otázky z osobného života a nechať ich porovnať z akéhokoľvek hľadiska.

Dnes GPT-4o prekonal hranicu toho, čo pre nás predstavoval pojem technologický asistent.

Nový asistent je ľudskejší, než kedykoľvek predtým. Po prvom odhalení toho, ako znie, spadnete na zadok. Asistentka s vami komunikuje príjemným priateľským tónom – medzi rečou robí pauzy podobné ľudskému dýchaniu. Jej tón sa občas zdvihne či klesne, akoby sa spolu s vami smiala na dobrom vtipe, a pri každej odpovedi prejavuje veľmi jasné ľudské emócie.

Pokiaľ ale uprednostňujete vtipného spoločníka, váš spoločník dnes dokáže byť sarkastický či odpovedať len v dramatických vetách ako zo Shakespearovej hry. Pokiaľ si zapnete kameru, je dokonca schopný vytvoriť krásnu pieseň o tom, že práve sedíte v umelo osvetlenej miestnosti, váš byt je zariadený v modernom štýle a na tvári máte výraz šoku.

Takéto niečo sme doteraz videli len v sci-fi filmoch. Spoločnosť najnovší model opísala ako asistenta, ktorý bude ľuďom pomáhať „intuitívne ľudskou komunikáciou“.

To naznačuje i fakt, o koľko je model oproti starým verziám schopnejším učiteľom. Zatiaľ čo niektoré staré modely dokázali s prehľadom odpovedať na vysvetlenie zložitých grafov či náročných matematických úloh, GPT4o vám po novom vysvetlí celý proces na úrovni trpezlivého školiteľa. Pomaly s vami prejde každú časť zadania, aby sa uistil, že všetkému dobre rozumiete.

This demo is insane.

A student shares their iPad screen with the new ChatGPT + GPT-4o, and the AI speaks with them and helps them learn in *realtime*.

Imagine giving this to every student in the world.

The future is so, so bright. pic.twitter.com/t14M4fDjwV

— Mckay Wrigley (@mckaywrigley) May 13, 2024