Všetko má byť inak: Prehovorilo postihnuté dievča, ktoré podľa rodičov ako 6-ročné menštruovalo a chcelo ich zabiť

Adoptívni rodičia Natalie Grace, pôvodom z Ukrajiny, tvrdia, že klamala a namiesto malého dievčatka bola vlastne sociopatkou, ktorá im chcela ublížiť. V pripravovanom špeciáli The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks prehovorila a priniesla úplne odlišnú verziu tohto príbehu, informuje LADbible.

Informovali sme vás o kontroverznom prípade istej Natalie Grace pôvodom z Ukrajiny, ktorú si adoptovala rodina Kristine a Michael Barnettovci z Indiany v presvedčení, že ide o 6-ročné dievčatko. Čoskoro však prišli so šokujúcimi obvineniami a dodnes veria, že Natalia bola vlastne dospelou ženou.

Trojdielny dokument s názvom The Curious Case of Natalia Grace priniesol detailnejšie informácie o tom, aké znaky si rodičia na nej všimli a nezodpovedali veku dieťaťa, alebo akými zvláštnymi výpočtami súd určil, že je 22-ročnou ženou. Spomínalo sa napríklad ochlpenie na intímnych partiách či menštruácia v skorom veku.

Priestor dostala aj Natalia

Svoju verziu príbehu sa po rodičoch rozhodla povedať svetu aj samotná Natalia, ktorá na to doteraz nedostala príležitosť, uvádza oficiálny text distribútora. „Nikdy som neurobila nič z toho, čo Michael tvrdil, že som mala spraviť,“ hovorí v krátkej ukážke.

Podľa informácií LADbible si ju po týchto kontroverzných udalostiach adoptovala iná rodina, ktorá má na ňu odlišný názor než Barnettovci. Natalia spomína, že je pre ňu frustrujúce počúvať všetky obvinenia vychádzajúce z úst Kristine a Michaela. Dodáva, že už sama nevie, kým je, no chce to zistiť. No namiesto toho sa k nej dostávajú klamstvá.

Dokument, ktorý má mať premiéru koncom leta, sľubuje vyrozprávať to, čo sa dialo u Benettovcov z jej pohľadu. Čo všetko sa odhalí a či ukáže, ktorá strana hovorí pravdu, zatiaľ nie je celkom jasné.