6-ročná mala ochlpenie na intímnych partiách, hovorila o sexe: Otec dievčaťa opísal, ako začal tušiť, že je dospelou ženou

Nedávno sme vás informovali o kontroverznom prípade istej Natalie Grace pôvodom z Ukrajiny, ktorú si adoptovala rodina z Indiany v presvedčení, že ide o 6-ročné dievčatko. Čoskoro však prišli so šokujúcimi obvineniami a dodnes veria, že Natalia bola vlastne dospelou ženou, aj keď ona stále tvrdí opak. Dokument s názvom The Curious Case of Natalia Grace priniesol detailnejšie informácie o tom, aké znaky si rodičia na nej všimli a nezodpovedali veku dieťaťa, alebo akými zvláštnymi výpočtami súd určil, že je 22-ročnou ženou, píše UNILAD.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dievča, pôvodom z Ukrajiny, si adoptovali v roku 2010 Kristine a Michael Barnettovci pochádzajúci z americkej Indiany, uvádza magazín People. Vtedy boli presvedčení o tom, že Natalia má 6 rokov. Čoskoro sa to ale celé zvrtlo a adoptívni rodičia prišli so šokujúcou teóriou, ktorá navždy zmenila životy všetkým zainteresovaným.

Barnettovci začali tvrdiť, že ich malá adoptovaná dcérka im fyzicky ubližuje. A to hrôzostrašnými spôsobmi. Svoju nevlastnú mamu mala dotiahnuť k elektrickému plotu a týrala aj ich troch biologických synov. Poeple dokonca spomína incident s pripínačkami, ktoré vraj nenápadne poukladala na schody v očakávaní, že sa na ne členovia jej rodiny napichnú. Dospeli až k záveru, že Natalia nemôže byť malým dieťaťom, pretože je na to až príliš zlovestná.

Tajila menštruáciu, hovorila o sexe

Členovia rodiny prehovorili v novom dokumente a okrem iného opísali aj to, ako prišli s myšlienkou, že Natalia nie je dieťaťom. Po adopcii čakal na Kristine šok pri kúpaní dcérky. Vydesilo ju, že 6-ročné dievčatko má ochlpenie na intímnych partiách tak, ako dospelá osoba.

To ale nebolo ani zďaleka všetko. Michael si zaspomínal na príhodu, ktorá sa udiala, keď raz prišiel domov z práce. Kristine mala pri sebe Nataliine nohavičky a požiadala dievčatko, aby otcovi vysvetlila, čo sa stalo. Na archívnym záberoch je vidieť, ako priznáva, že má menštruáciu, no chcela ju utajiť. V psychiatrickej liečebni zas mala Natalia veľa hovoriť o sexe, čo vzhľadom na jej vek bolo netradičné.

Zvláštna matematika

V roku 2012 sa rodičia rozhodli konať a obrátili sa na súd, ktorý mal prehodnotiť jej vek. Postupoval nasledovne. Keďže za posledné 4 roky Natalia nezmenila svoj vzhľad, vychádzal z predpokladu, že človek prestane rásť po dovŕšení 18 rokov a tak jednoduchou matematikou vypočítal, že by mohla mať 22 rokov.

Tým sa však táto téma ani zďaleka neuzavrela. Na jednej strane v dokumente odznie, že sa vek detí pri adopcii zvykne znižovať. Na druhej odznie aj vyjadrenie údajnej biologickej mamy dievčaťa, ktoré sa v podstate zhoduje s tým, čo Natalia dodnes tvrdí. Že naozaj bola iba dieťaťom a nie dospelou osobou, ako hovoria rodičia, ktorí si ju adoptovali.