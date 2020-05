Žiadne masy ľudí ani vstupné. 15 voľne prístupných jaskýň Slovenska, kde utečiete pred teplom

Počas horúcich letných dní nie je nič lepšie, ako vyliezť z priestoru medzi vyhriatymi stenami bytov či domov a niekde sa schladiť. Prvoplánový nápad je okúpať sa v prírode. A čo tak nechať plavky doma a vyraziť do jaskyne? Nemyslíme ale tie, kde zaplatíte za vstupné a natrafíte na masy ľudí. Myslíme tie, ktoré sú voľne prístupné pre každého, celkom zadarmo uprostred prírody, kde na človeka natrafíte, len ak budete mať „smolu“.

Šarkania diera, Žilinský kraj

Jaskyňu Šarkania diera nájdete neďaleko obce Súľov priamo v Súľovských vrchoch. Šarkania diera je národnou prírodnou pamiatkou, ktorá predstavuje významné archeologické nálezisko pozostatkov vyhynutého jaskynného medveďa i pozostatkov ľudského osídlenia z doby kamennej. Okrem toho jaskyňu už stáročia sprevádza i jedna legenda. Je ňou pôvodný obyvateľ jaskyne – veľký drak, podľa ktorého dostala jaskyňa nakoniec aj svoje meno.

Jaskyňa Komín, Prešovský kraj

Jaskyňa Komín sa nachádza v pohorí Branisko, neďaleko obce Lipovce, na južnom svahu vrcholu Červená skala a spolu s celou oblasťou je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Kamenná Baba. Práve pri výstupe na Červenú skalu, približne 18 metrov dlhú jaskyňu Komín určite neminiete. A ak už budete v tomto regióne, nevynechajte ani Lačňovský kaňon, malý Slovenský raj, kde sa na rebríky pre davy turistov čakať nemusí.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa .M. (@matkkko), 5 Apr 2020 o 12:18 PDT

Mažarná, Žilinský kraj

Voľne prístupnú jaskyňu možno nájsť aj v turistami obľúbenej oblasti Gaderskej a Blatnickej doliny vo Veľkej Fatre. Jaskyňa Mažarná sa nachádza medzi nimi, vo Vápennej doline a určite ju neminiete, ak si to namierite priamo na vrchol Tlstá. Mažarná je dlhá 130 metrov a oproti iným, voľne prístupným jaskyniam, tu nájdete dokonca i kvapľovú výzdobu. Okrem toho ide aj o významné archeologické nálezisko. Okrem pozostatkov jaskynného medveďa sa tu našli aj najstaršie pozostatky osídlenia Turčianskej kotliny.

Svoradova jaskyňa, Nitriansky kraj

Podľa legendy ju v 11. storočí obýval pustovník sv. Svorad ,a tak ju začali volať Svoradova. Jaskyňa na západnom svahu Zobora je dlhá 30 metrov, no kvôli úzkym priestorom, sa návštevníci väčšinou zdržiavajú iba v jej prednej časti. Svoradovu jaskyňu neminiete, ak sa na Zobor vyberiete pešo z Liečebného ústavu.

Čertova pec, Nitriansky kraj

Ideálna aj pre najmenších turistov. Nájdete ju neďaleko obce Radošina, v okrese Topoľčany, len pár metrov od hlavnej cesty. Jaskyňa Čertova pec je voľne prístupná, 27 metrov dlhá priechodná jaskyňa Považského Inovca, ktorá patrí medzi významné archeologické náleziská Slovenska. Práve tu boli totiž objavené najstaršie známky jaskynného osídlenia v našej krajine. V malej krasovej jaskyni boli nájdené pozostatky z ľudského osídlenia z čias poslednej medziľadovej doby, kedy ju obýval človek neandrtálskeho typu.

Jaskyňa pod Jeleňom, Trenčiansky kraj

Jaskyňa pod Jeleňom, alebo Jelenská jaskyňa sa nachádza v Strážovských vrchoch nad známym kúpeľným mestom Trenčianske Teplice. Nájdete ju na svahu vrchu Grófovec a poľahky sa k nej dostanete po turistickom chodníku. Ide o puklinovú jaskyňu dlhú asi 25 metrov vytvorenú eróznou činnosťou podzemných vôd.

Príspevok, ktorý zdieľa Tom Áš (@lethal.industry), 23 Aug 2017 o 4:18 PDT

Jánošíková jaskyňa, Trenčiansky kraj

Na opačnej strane doliny rieky Teplička sa nad Trenčianskymi Teplicami nachádza ešte jedna verejnosti voľne prístupná jaskyňa. Je ňou Jánošíková jaskyňa dlhá o niečo viac ako 10 metrov, ktorú v minulosti hojne využívali zbojníci, vďaka čomu dostala pravdepodobne i svoj názov. Jaskyňu nájdete pod vrcholom Machnáč a z mesta vás k nej dovedie náučný chodník.

Príspevok, ktorý zdieľa KOCR Trenčín región (@trencinregion), 16 Júl 2018 o 11:16 PDT

Partizánska jaskyňa, Trenčiansky kraj

Obec Považská Teplá je známa najmä pre neďalekú Manínsku Tiesňavu. V masíve Veľkého a Malého Manínu sa nachádza niekoľko puklinových jaskýň, no len do máloktorej by ste sa dostali tak poľahky, ako do tej Partizánskej. Nájdete ju nad obcou Záskalie a dovedie vás k nej turistický chodník. Partizánska jaskyňa je vlastne 20 metrov dlhou jaskynnou chodbou, ktorá svoj názov dostala vďaka tomu, že počas druhej svetovej vojny, slúžila ako partizánsky úkryt.

Deravá skala, Bratislavský kraj

Deravá skala je v podstate mohutný skalný previs, pod ktorým sa nachádza 26 metrov dlhá jaskyňa, s veľkým vstupným portálom. Nájdete ju neďaleko Plaveckého Mikuláša v Malých Karpatoch v Mokrej doline, v oblasti, ktorá patrí do národnej prírodnej rezervácie Kršlenica. Deravá skala je i významným archeologickým náleziskom z doby kamennej, čo dokazujú početné archeologické nálezy rôznych predmetov.

Veľká pec, Trnavský kraj

V Malých Karpatoch môžete okrem Deravej skaly, navštíviť i jaskyňu Veľká pec. Tá sa nachádza pod svahmi rovnomenného malokarpatského vrchola neďaleko Piešťan, v katastri obce Prašník. Práve odtiaľto sa k jaskyni i dostanete, no iba po neoznačených lesných chodníkoch. Podobne ako v mnohých iných prípadoch, je i približne 15 metrov dlhá jaskyňa Veľká pec, miestom niekdajšieho pravekého osídlenia.

Dolnosokolské jaskyne, Trnavský kraj

Sú dve, Malá a Veľká dolnosokolská jaskyňa. Nachádzajú sa v lesoch Považského Inovca, východne od Piešťan za obcou Hubina. Kým Veľká dolnoskolská jaskyňa dosahuje dĺžku 15 metrov, malá už len 10. Nájdete ich pár metrov od turistického chodníka. Stačí zamieriť z rekreačného zariadenia Výtoky, smerom na pekný vyhliadkový vrchol Visiace skalky a rozhodne ich neminiete.

Kamenné mlieko, Žilinský kraj

Kamenné mlieko je prezývaná i Židovská jaskyňa a to pre zaujímavý príbeh, ktorého dejiskom sa stala počas druhej svetovej vojny. V 45 metrov dlhej jaskyni Kamenné mlieko totiž v roku 1945 našlo útočisko 40 ľudí židovského pôvodu, ktorí tu, s pomocou miestnych obyvateľov, prežili zimu a posledné mesiace vojny a s ňou spojenú genocídu židovského obyvateľstva. Jaskyňu Kamenné mlieko nájdete neďaleko Liptovskej Mary, za obcou Závažná Poruba na severných svahoch vrcholu Poludnica.

Mučínska jaskyňa, Banskobystrický kraj

Len pár metrov od štátnej hranici medzi Slovenskom a Maďarskom sa v lučeneckom okrese, za obcou Mučín, nachádza rovnomenná verejnosti voľne prístupná jaskyňa. Ide pritom o skutočný prírodný unikát. Jaskyňa totiž vznikla zvetraním 19 miliónov rokov starého spadnutého stromu, pokrytého sopečným popolom. Ešte aj dnes v jej priestoroch môžete jasne pozorovať odtlačky konárov či listov. Na 12 metrov dlhú jaskyňu určite natrafíte, ak sa z Mučína po turistickej značke vydáte na hraničný bod Tri duby.

Netopieria jaskyňa, Banskobystrický kraj

Netopieria jaskyňa, s atraktívnou dĺžkou 57 metrov, je obľúbenou destináciou na krátky výlet mnohých Banskobystričanov. Nachádza sa kúsok za mestom, povedľa turistického chodníka vedúceho priamo z mestského sídliska Sásová, na vrchol Panský diel. V priestoroch Netopierej jaskyne nájdete malé jazierko, veľký dóm, množstvo netopierov a dokonca i nejakú tú kvapľovú výzdobu. Pár metrov pred samotnou Netopierou jaskyňou nájdete i jaskyňu Kaplnka, ktorá je tvorená jedinou sieňou s jaskynnými oknami, vďaka čomu je v nej počas dňa, vždy veľké množstvo svetla.

Jánošíková skrýša, Banskobystrický kraj

V masíve skalného brala Budínska skala, neďaleko obce Budiná, leží neveľká, len o niečo viac ako 7 metrov dlhá, jaskyňa Jánošíková skrýša. Svoj názov pritom nedostala len tak náhodou. Podľa miestnej povesti sa v jej priestoroch nachádza ukrytý poklad Juraja Jánošíka, hoci ho dodnes nikto nenašiel. Jaskyňu nájdete celkom ľahko. Nachádza sa len pár metrov od hlavnej cesty smerujúcej z obce Budiná do Podkriváňa.