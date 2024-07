Fanúšikovia seriálu Bridgerton sú v totálnom šoku, očakávajú poriadne pikantnosti: Toto bude hlavná postava 4. série

Fanúšikovia seriálu Bridgerton sa len nedávno dočkali tretej série, no už sa klebetí o štvrtej. Jej hlavným hrdinom bude Benedict Bridgerton, ktorého stvárňuje herec Luke Thompson, oficiálne oznámil Netflix.

Diváci, ktorí čítali knižné predlohy od autorky Julie Quinn možno zostali zaskočení už treťou sériou, ktorá sa zamerala na Penelope a Colina, pretože týmto postavám sa venovala až v poradí štvrtá kniha. O tom, čo uvidíme ďalej, už ale netreba špekulovať, pretože je jasné, že nás čaká príbeh Benedicta a jeho cesta za láskou.

Novinku oznámil oficiálny účet Bridgertonu.

It has been brought to this author’s attention that perhaps it is time to unmask the newest suitor of the marriage mart… Benedict Bridgerton’s story is coming next season. pic.twitter.com/rn2bGOERdm

— Bridgerton (@bridgerton) July 23, 2024