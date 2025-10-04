Volebné miestnosti sa zatvorili, Česko je v napätí: Kto nahradí Fialovu vládu, ukážu večerné výsledky

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
To, kto vo voľbách zvíťazil, by podľa odhadov malo byť jasné večer.

V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Výsledky bude priebežne zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ).

To, kto vo voľbách zvíťazil, by podľa odhadov malo byť jasné večer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Česi si počas dvoch dní vyberali 200 zástupcov, ktorí ich budú štyri roky reprezentovať v dolnej komore parlamentu. O ich priazeň sa uchádzalo vyše 4400 kandidátov na kandidátkach 26 politických zoskupení.

Do snemovne by sa mohlo dostať sedem strán

Podľa prieskumov volebných preferencií by sa do snemovne mohlo dostať sedem z nich. Vlani kandidovalo 22 subjektov a do dolnej komory sa dostali štyri, z toho dve koalície, ktoré napokon vytvorili vládu. Favoritom týchto volieb bolo podľa prieskumov dlhodobo hnutie ANO, ktoré by chcelo vládu súčasného premiéra a lídra koalície SPOLU Petra Fialu nahradiť.

Foto: SITA/AP

Predseda ANO Andrej Babiš vyhlásil, že jeho cieľom je zostaviť jednofarebnú väčšinovú vládu. To je však podľa politológov málo pravdepodobné a ak vládu bude zostavovať, bude skôr menšinová. Naopak, Fiala do poslednej chvíle presviedčal voličov, že je stále šanca na to, aby SPOLU zvíťazilo.

Voľby sprevádzali technické problémy s aplikáciou eDoklady

To, ako nakoniec voľby skončia, bude jasné v sobotu večer. Najvýraznejší problém, ktorý voľby sprevádzal, bol s aplikáciou eDoklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Mnohí sa museli vrátiť po plastovú kartičku domov, aby mohli odvoliť.

Pre pretrvávajúce problémy ponúkol svoju rezignáciu riaditeľ českej Digitálnej informačnej agentúry Martin Mesršmíd. Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, ktorý má na starosti digitalizáciu, uviedol, že sa s ním na budúci týždeň stretne.

