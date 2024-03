Vodiči, zbystrite: Toto sa stane s cenami benzínu a nafty nasledujúce dni, pozrite si ceny

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na ropnom trhu bude znamenať, že ceny benzínu na slovenských pumpách sa budú blížiť k 1 euru a 65 centov a ceny nafty zotrvajú mierne nad 1 eurom a 60 centami.

Pre ceny na domácich čerpacích staniciach existuje podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčeka priestor pre dorovnanie posledných rastov na cene ropy. A to najmä pri benzíne. „Samozrejme, geopolitika ostáva hlavným rizikom pre pohyby obidvoma smermi a svoju úlohu bude zohrávať aj dopyt po palivách v priebehu Veľkej noci, to sa však v štatistikách prejaví až o následné dva týždne,“ dodal Boháček.

Viacero dôležitých faktorov

Ceny paliva na Slovensku, podľa údajov Štatistického úradu SR v jedenástom týždni tohto roka väčšinou klesali. V priemere sa ceny natural 95-oktánového benzínu pohybovali na 1,607 eura za liter (- 2 eurocent na liter); cena 98-oktánového benzínu nepatrne stúpla na 1,819 eura za liter (+ 1 eurocent na liter). Cena nafty sa medzitýždenne znížila o dva eurocenty, keď sme jeden liter mohli v priemere natankovať za 1,569 eura za liter.

Ceny ropy sa v priebehu minulého týždňa posunuli na päťmesačné maximá, no napokon po turbulentnom vývoji všetky zisky odovzdali. Severomorská ropa Brent sa v prvej polovici týždňa obchodovala nad 87 dolármi a americký benchmark WTI sa kótoval nad 83 dolármi, aby v piatok zatvárali okolo úrovní 85 dolárov respektíve 81 dolárov.

V úvode týždňa bola podľa Pánisa komodita hnaná nahor zintenzívňujúcimi ukrajinskými dronovými útokmi na ruskú ropnú infraštruktúru na čele s rafinériami. Odhaduje sa, že po útokoch bola znížená ruská rafinačná kapacita o 700-tisíc až 900-tisíc barelov denne, čo predstavuje 10 až 13-percentný podiel na celkovom spracovaní ropy v krajine. „Ropu podporili aj správy o znížení jej exportov zo Saudskej Arábie a očakávania zníženia ťažby v Iraku. Okrem toho, makroobraz globálnej ekonomiky na čele so Spojenými štátmi sa na základe zverejňovaných predstihových indikátorov zlepšuje, čo signalizuje silnejší dopyt po rope,“ dodal Pánis.

V druhej polovici týždňa sa vývoj na ropnom trhu otočil a ropa stratila všetky svoje zisky, ktoré ju posunuli na najvyššie úrovne od októbra. Podpísali sa pod to podľa Pánisa medializované správy, že vedenie Spojených štátov dôrazne tlačí na Ukrajinu, aby zastavila dronové útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Biely dom sa obáva, okrem tvrdej odvety Kremľa (špekuluje sa aj o riziku útokov na ukrajinské plynové zásobníky), najmä rastu cien ropy a následne aj palív, čo by zhoršilo spotrebiteľskú náladu a znížilo by prospekty znovuzvolenia úradujúceho prezidenta Josepha Bidena do Bieleho domu v jesenných voľbách.

„Ropu okrem toho tlačili nadol aj správy o tom, že nádej na uzavretie prímeria medzi Hamasom a Izaelom narástla, po vyjadreniach amerického ministra zahraničia Antonyho Blinkena o konštruktívnych sprostredkovaných rokovaniach znepriatelených v Katare. Časť trhových hráčov navyše verí, že Rusko, s cieľom udržať príjmy z ropného biznisu, pristúpi k zvýšeniu exportov nespracovanej ropy, aby kompenzovalo (pre ukrajinskú útoky) výpadky vývozov spracovaných rafinérskych produktov. To by znamenalo otupenie tlaku na rast cien komodity,“ konštatoval Pánis.