Vodiči vraj tankujú nad limit, cudzinci majú rovnakú cenu ako Slováci. Vláda podľa Jakaba zlyháva

Jakub Baláž
Celé Slovensko sa podľa neho smeje zo súčasnej vlády, lebo pobabrala všetky opatrenia.

Vládne opatrenia, ktoré prijala minulý týždeň slovenská vláda pre tankovanie nafty, sa v praxi nedodržujú a spôsobujú chaos. Uviedol to na brífingu opozičný poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab.

Na niektorých čerpacích staniciach vodiči nákladných vozidiel podľa neho načerpajú aj viac, ako je povolený objemový limit, respektíve cudzinci nakupujú naftu za rovnakú cenu ako slovenskí vodiči, teda nie za zvýšenú podľa vyhlášky.

Celé Slovensko sa podľa neho smeje zo súčasnej vlády, lebo pobabrala všetky opatrenia. „Nevie nastaviť ani tankovanie na čerpacej stanici. Ja už neviem, že ako inak pomenovať nemohúcnosť súčasnej vlády, ktorá nedokáže nastaviť ani tankovanie. A tak to všetci obchádzajú. Jedna stavebná firma nám povedala, že jej povolili na čerpacej stanici natankovať 100 litrov do kanistrov. Taktiež stretávame zahraničných vodičov, ktorí tankujú za také ceny nafty, ako tankujú Slováci,“ priblížil.

Vláda 18. marca prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia SR. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia SR osobitná cena motorovej nafty stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko.

Mladistvý chlapec bez vodičáku nezvládol jazdu na štvorkolke, spolujazdec skončil s vážnymi zraneniami

Odporúčané články
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje

