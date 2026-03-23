Mladistvý chlapec bez vodičáku nezvládol jazdu na štvorkolke, spolujazdec skončil s vážnymi zraneniami

Foto: Facebook (Polícia SR - Košický kraj)

Jakub Baláž
TASR
Štvorkolka vyletela mimo vozovky, kde narazila do kontajnera.

Mladistvý chlapec v nedeľu (22. 3.) nezvládol jazdu na štvorkolke na ceste v Spišskej Novej Vsi. Jeho spolujazdec pri nehode utrpel ťažké zranenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že vozidlo vyletelo mimo vozovky. Nehoda sa stala podvečer na ceste v časti Podskala, pričom mladistvý šofér jazdil bez oprávnenia.

Podľa doposiaľ dostupných informácií neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani situácii na ceste. Stačila sekunda a štvorkolka vyletela mimo vozovky, kde narazila do kontajnera. Na zemi zostal mladistvý spolujazdec so zraneniami, odkázaný na pomoc záchranárov,“ uviedla polícia.

Nejde iba o alkohol, ale aj o zodpovednosť

Spolujazdec utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia viac ako 42 dní. Mladého vodiča podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť drog, oba s negatívnym výsledkom.

Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. „Táto udalosť je dôkazom, že nejde len o alkohol či drogy. Rozhodujú skúsenosti, zodpovednosť a rešpekt k pravidlám. Apelujeme na rodičov aj mladých ľudí, nedovoľte deťom a mladistvým sadnúť za volant, strážte si kľúče od vozidla a sledujte, čo robia vaše deti,“ vyzýva polícia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Platia mimoriadne opatrenia, týkajú sa slintačky a krívačky. Slovákov môžu na letiskách čakať aj kontroly

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac