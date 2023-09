Vodiči pozor: Parkovanie na Slovensku sa od októbra úplne zmení. Na týchto miestach už nebudete môcť stáť

Polícia Slovenskej republiky varuje vodičov pred novými pravidlami parkovania, ktoré budú platné od októbra. Začne totiž platiť zákaz parkovania na chodníkoch.

Parkovanie na chodníkoch je na Slovensku bežnou praxou najmä vo väčších mestách, ktoré trpia nedostatkom parkovacích miest. Zákon bol schválený ešte marci minulého roka. Primátori a starostovia tak dostali dostatočný čas na to, aby sa na novú parkovaciu politiku pripravili.

Existujú výnimky

„Parkovanie na chodníkoch bude možné iba v tých prípadoch, ak to bude dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak alebo ak pôjde o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m,“ dodáva polícia.

Na zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest sa pripravuje aj Bratislava. Už v minulosti pritom mesto uviedlo, že víta novelu zákona o cestnej premávke, ktorá začne začne platiť od 1. októbra.

„V nadväznosti na zmenu zákona regulujúcu parkovanie na chodníkoch boli passportované všetky ulice v správe hlavného mesta. A následne vyhodnotené, kde bude možné legalizovať parkovanie vrátane chodníkov priľahlých ku komunikácii v našej správe,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Na tento účel spracovalo hlavné mesto základné kritériá, napríklad šírkové pomery, blízkosť inštitúcií ako základná škola či nemocnica, množstvo rezidentov danej zóny či riziká premávky z dôvodu vychádzania a schádzania z chodníka.

Na základe týchto kritérií následne vytypovalo chodníky, kde by mohli byť dočasne riadne vyznačené parkovacie miesta, ktoré by umožňovali legálne parkovanie bez obmedzenia prechodu chodcov aj po účinnosti novely. Takéto riešenie chce ponechať „aspoň“ do času systémovej regulácie prostredníctvom celomestského regulovaného parkovania PAAS.