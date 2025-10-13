Voda sa valila ulicami, zaliala aj hotely, zrušili lety: Víchrica Alice zatopila obľúbené destinácie Slovákov

Foto: X/ Zicutake USA Comment

Nina Malovcová
TASR
Voda zaliala ulice aj hotely.

Víchrica Alice spôsobila v nedeľu na španielskych ostrovoch Malorka a Ibiza lokálne záplavy. Voda v mnohých lokalitách zaliala ulice i podzemné garáže. Úrady zatiaľ nemajú hlásenia o zranených, informovala agentúra DPA.

Víchrica Alice, prvý pomenovaný jav tohtoročnej sezóny, vyčíňa od štvrtka. Extrémne dažde a silný vietor priniesla okrem Baleárskych ostrovov aj do regiónu Valencia v pevninskom Španielsku. Dôsledky extrémneho počasia pocítili aj turisti – v sobotu
na medzinárodnom letisku Palma de Mallorca odvolali 19 z 942 plánovaných letov.

Letiská na Ibize a Malorke ochromila víchrica

Na Ibize boli lety dočasne pozastavené medzi 18:00 h a 19:20 h miestneho času, pričom bolo zrušených 24 z 295 plánovaných letov. Do nedele sa prevádzka na väčšine letísk vrátila do normálu. Podľa španielskej meteorologickej služby sa očakáva, že silné dažde budú na Baleárskych ostrovoch pokračovať až do utorka.

Ako uviedol web iMeteo, víchrica Alice je prvým vážnym varovaním tejto jesene, že extrémne počasie sa v Stredomorí môže tento rok zintenzívniť. Kombinácia teplého mora, vlhkého vzduchu a postupujúcich frontov vytvára ideálne podmienky pre vznik prudkých víchric, ktoré môžu prinášať súčasne silný vietor aj extrémne zrážky. Odborníci preto vyzývajú obyvateľov Španielska, aby sledovali aktuálne meteorologické výstrahy a dbali na svoju bezpečnosť.

Dva roky ich väznili, teraz konečne pôjdu domov: Hamas odovzdal prvých sedem izraelských rukojemníkov

