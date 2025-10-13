Dva roky ich väznili, teraz konečne pôjdu domov: Hamas odovzdal prvých sedem izraelských rukojemníkov

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pracovníci MVČK zajatcov odovzdajú izraelským vojakom v Gaze.

Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúry AP.

V prvej skupine prepustených rukojemníkov sa údajne nachádzajú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran. Hamas zas v pondelok nadránom zverejnil zoznam viac než 1900 väzňov, ktorých Izrael výmenou prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Stretnú sa s rodinami

Pracovníci MVČK zajatcov odovzdajú izraelským vojakom v Gaze, ktorí ich prevezú na vojenskú základňu Reim na území Izraela. Tam podstúpia prvotné lekárske vyšetrenia a stretnú sa tam tiež so svojimi rodinami. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.

Zostávajúcich rukojemníkov by mal Hamas prepustiť v druhej vlne o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu pásma a v iných častiach palestínskej enklávy.

