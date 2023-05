Vládnemu úradníkovi v Indii spadol do vodnej nádrže telefón, on kvôli tomu nechal vypustiť 2 milióny litrov vody

Indický vládny úradník si podľa BBC robil selfie, pričom mu počas tejto činnosti do vodnej nádrže spadol mobilný telefón. Nasledovalo vskutku bizarné rozhodnutie, na ktoré ešte môže doplatiť množstvo tamojších poľnohospodárov.

Najprv volal potápačov

Spomínaný vládny úradník je stelesnením vrcholového papalášizmu. Po nehode neváhal ani chvíľu a na miesto privolal potápačov, ktorí mu mali jeho mobil z nádrže vytiahnuť. Bohužiaľ, ani po hodinách sa im telefón nájsť nepodarilo a tak potravinový inšpektor Rajesh Vishwa zvolil ešte radikálnejšie riešenie. K vodnej nádrži nechal priviezť čerpadlo, ktoré z nej niekoľko dní odčerpávalo vodu.

Pochopiteľne, spomínaný úradník nemal na svoje konanie žiadne povolenie a jeho šialené rozhodnutie odvolal až iný úradník. Ako však z dostupných informácií vyplýva, počas uplynutej doby sa mu „podarilo“ z nádrže odčerpať až 2 milióny litrov vody, ktorá bola určená na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, čo môže spôsobiť v blízkej budúcnosti obrovské problémy.

Úradníkov telefón sa nakoniec na dne nádrže našiel, no po troch dňoch vo vode bol však úplne nefunkčný. Svoje konanie Vishwa obhajoval tým, že mal v mobile citlivé dáta, no ani to mu krk nezachránilo. Z funkcie bol totiž okamžite odvolaný.