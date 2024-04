Vláda schválila zákon o Slovenskej televízii a rozhlase. RTVS sa mení na STVR

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o STVR, ktorý v stredu schválila vláda.

Návrh meniaci zákon o telerozhlase nerozdeľuje jednu verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu televízne a rozhlasové vysielanie, podľa MK SR ako predkladateľa však vytvára podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. „Prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie i kreovania rady STVR,“ dodáva rezort.

Navrhované zmeny odôvodnil negatívnymi skúsenosťami vyplývajúcimi z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska i porovnania skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe. „Predložený návrh zákona vychádza tiež z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcich k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania,“ dodávajú predkladatelia.

Návrhom sa mení samotný názov verejnoprávneho média, podľa predkladateľov „súčasný spoločný názov inštitúcie pre slovenské verejnoprávne médiá Rozhlas a televízia Slovenska degraduje slovenský národ na región Slovensko, pretože namiesto prívlastku ‚slovenský‘, ‚slovenská‘ (aký) označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska„. STVR bude mať podľa zákona povinnosť v televíznom i rozhlasovom vysielaní zaradiť v čase od 23.30 h do 00.30 h štátnu hymnu SR.

Orgánmi STVR budú rada a generálny riaditeľ. Rada bude mať, tak ako doteraz, deväť členov, mení sa však spôsob jej kreovania. Minister kultúry nominuje štyroch členov rady na základe výberového konania, zvyšných piatich zvolí Národná rada (NR) SR na základe návrhu Výboru NRSR pre kultúru a médiá. Medzi týmito piatimi členmi bude mať zastúpenie odborník v oblasti televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, práva, ekonómie a po novom aj informačných technológií. Funkčné obdobie člena rady ostáva šesťročné.

Rada bude mať kompetenciu voliť generálneho riaditeľa STVR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Právomocou rady bude aj, v prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona, riaditeľa odvolať. Generálny riaditeľ menuje dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu.

Funkcia súčasného generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja sa skončí dňom účinnosti navrhovaného nového zákona. Rovnako zaniká s splatnosťou nového zákona aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.

Poradným orgánom rady bude deväťčlenná etická komisia, ktorá bude mať za úlohu sledovať dodržiavanie štatútu pracovníkov a spolupracovníkov STVR a iných etických princípov. Členov rady bude voliť predseda rady na základe nominačného návrhu subjektov zastupujúcich jednotlivé oblasti, ktoré majú mať v etickej komisii zastúpenie – sú to napríklad organizácie zastupujúce osoby so zdravotným znevýhodnením, národnostné menšiny, detské a mládežnícke organizácie, ďalej predstavitelia cirkví i samospráv. V etickej komisii má mať zastúpenie aj reprezentant Slovenského olympijského a športového výboru, Matice Slovenskej i Slovenskej akadémie vied, rovnako zástupca novinárskej profesie.

Keďže zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, návrh definuje aj prvé kreovanie orgánov STVR. Ministerka vymenuje členov rady do jedného mesiaca odo dňa účinnosti zákona. Výbor NRSR pre kultúru a médiá vyhlási výberové konanie na ostatných členov rady do 15 dní od účinnosti zákona, voľba sa uskutoční na najbližšej možnej schôdzi parlamentu. Novozložená rada do troch dní od uskutočnenia prvého zasadnutia zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa. Kandidáti majú mať 15-dňovú lehotu na prihlásenie.

Pri financovaní STVR rešpektuje zákon aktuálne platný stav, primárnym zdrojom financovania má byť nárokovateľný príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta z HDP.