Viete, ako dlho by mali vaše deti spať, aby sa v škole vedeli sústrediť? Všetko závisí od ich veku

Je všeobecne známe, že deti potrebujú oveľa viac spánku, ako dospelí. Úrad verejného zdravotníctva preto zverejnil, koľko spánku vlastne deti potrebujú, aby sa v škole vedeli sústrediť a neboli unavené. Všetko závisí od veku.

„Menším deťom spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. Napríklad, po sprche či kúpeli sa prezliekajú do pyžama, vyčistia si zuby, uložia sa do postele, po rozprávke, zápise do denníčka či bozku na dobrú noc sa svetlo zhasne a nasleduje už len spánok,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.

Nesprávny spánok znižuje schopnosť učiť sa

Ako priblížila, odporúčaná doba spánku pre školákov vo veku od 6 do 13 rokov sa pohybuje od 9 do 11 hodín. Staršie deti od 14 do 17 rokov potrebujú osem až desať hodín spánku. Mladší dospelí od 18 do 25 rokov sedem až deväť hodín. Okrem toho je však podľa Hamade dôležité zohľadniť celkový zdravotný stav či každodenné aktivity dieťaťa.

Nesprávna dĺžka spánku môže podľa jej slov spôsobiť vyčerpanosť či znížiť schopnosť učiť sa. Zhoršiť sa môže aj sociálne správanie, kognitívny vývoj či nálada dieťaťa. „Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita, často prerušovaný spánok nie je kvalitný,“ zdôraznila. Odporúča vyhnúť sa aktivitám so svietivými displejmi a zabezpečiť tichú, zatemnenú a dobre vetranú miestnosť. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia.