Vieme, čo sa stane s cenami pohonných hmôt v ďalších dňoch. Zrejme vás to príliš nepoteší, takto to vidí odborník

Ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach by mohli v nasledujúcich dňoch mierne klesnúť. Ako však pre agentúru SITA uviedol analytik J&T Banky Stanislav Pánis, v najbližšom čase sa ceny benzínu ani nafty neponoria podstatne pod 1 euro a 60 centov. „Korekcia cien ropy ako aj rafinačných marží vytvárajú priestor pre limitovaný pokles cien palív u nás, ktorý však nebude výrazný,“ povedal Pánis.

Ako dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček, veľkoobchodné ceny na burze v Rotterdame dobiehajú rast cien ropy z minulých týždňov najmä pri cenách nafty, kde veľkoobchodné marže zaznamenali nárast na najvyššie úrovne od septembra 2023.

„V nasledujúcom období bude podľa nás pre ceny na našich pumpách dôležité aj naďalej sledovať vývoj ropy. Ten nám hovorí, že obchodníci vyčkávajú, čo znamená, že zníženie cien u nás nie je istý čas pravdepodobné a vyššie ceny by tu mali zotrvať do zverejnenia nových cenových podnetov,“ dodal Boháček.

Ceny sa v siedmom týždni zvyšovali

Ceny pohonných hmôt na Slovensku, podľa údajov Štatistického úradu SR, sa v siedmom týždni tohto roka zvyšovali. V priemere sa ceny natural 95-oktánového benzínu pohybovali na 1,622 eura za liter (+2 eurocenty na liter) a 98-oktánového benzín na 1,834 eura za liter (-4 eurocenty na liter). Cena nafty sa medzitýždenne zvýšila o 5 eurocentov na liter a v priemere sa predávala za 1,641 eura za liter.

Ceny ropy v minulom týždni korigovali svoj rast a poklesli o približne 3,5 percenta. Severomorský benchmark Brent sa ponoril pod 81 amerických dolárov a severoamerická ropa WTI zatvárala mierne pod 77 dolármi. Za poklesom cien komodity stála podľa Pánisa obnova nádeje, že rokovania o prímerí medzi Hamasom a Izraelom v Paríži cez sprostredkovateľov začínajú byť konštruktívne a mohli by byť úspešné.

„To by viedlo k poklesu geopolitického napätia a zrejme aj k zastaveniu útokov húsijských rebelov na obchodné lode v Červenom mori. A znamenalo by to zníženie rizikovej prémie započítavanej do cien ropy,“ podotkol Pánis.

Čiastočne prispelo k poklesu cien ropy podľa neho aj prehodnocovanie začiatku uvoľňovania menovej politiky Fedu či Európskej centrálnej banky až na začiatok leta a zníženie odhadu počtu znížení sadzieb (po 25 bázických bodov) na zhruba štyri.