Vieme, aké bude počasie cez Veľkú noc: Po mrazivých dňoch v bundách nás čaká výrazná zmena, teploty budú rekordné

Je známe, aké počasie nás čaká na Veľkú noc. Po nepriaznivom počasí, ktoré dorazilo na naše územie, nás čaká zmena, ktorá mnohých poteší, informuje portál iMeteo.

„Už dnes nás čaká prevažne slnečné počasie, ale to nevydrží dlho. Hneď zajtra sa počasie pokazí a do začiatku Veľkej noci ešte cez naše územie prejde pomerne rýchlo niekoľko frontov, ktoré prinesú zväčšenú oblačnosť a zrážky. Pred nami je tak premenlivé počasie, ale s príchodom Veľkej noci by sa malo počasie meniť,“ píše portál.

„Predpoveď počasia na Veľkú noc sľubuje nezvyčajné počasie. Numerické modely naznačujú, že nad Britskými ostrovmi sa usadí veľmi hlboká tlaková níž a medzičasom sa nad východným Stredomorím usadí tlaková výš. Medzi týmito dvoma tlakovými útvarmi by mal do našej oblasti prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý na naše územie prinesie veľmi príjemné počasie,“ informuje iMeteo.

„Výrazná zmena nás čaká už na Veľký piatok, kedy začneme príliv teplého vzduchu pociťovať na teplotách. Maximálne teploty sa na Veľký piatok dostanú na +13 až +20 °C. To však bude len začiatok príjemného počasia, na ktoré sa mnohí tešíte. Biela Sobota, Veľkonočná nedeľa a aj Veľkonočný pondelok by mali na Slovensko priniesť veľmi príjemné, slnečné a mimoriadne teplé počasie. Cez víkend sa pri slnečnej oblohe dostanú teploty na Slovensku na neuveriteľne vysoké hodnoty od +17 do +24 °C,“ píše vo svojej predpovedi portál.

Teploty budú atakovať hranicu letného dňa

„Takéto teploty rozhodne nie sú na koniec marca bežné. Veľká noc tak prinesie teploty, ktoré budú až o 10 °C vyššie, ako je bežné. Všetko to vygraduje na Veľkonočný pondelok, kedy by pred blížiacim sa studeným frontom mal príliv teplého vzduchu vyvrcholiť. Šibačky by sme mali stráviť pod slnečnou oblohou, pri ktorej hrozí, že teploty atakujú hranicu letného dňa, ktorá je +25 °C,“ dodáva portál.

Tohtoročná Veľká noc tak bude mimoriadne teplá. Zmena však príde už v utorok. Cez naše územie by mal začať postupovať studený front, ktorý teplé a stabilné počasie ukončí. Ten by mal priniesť na naše územie zrážky, či dokonca búrky.