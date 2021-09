Veľký deň pre Britney Spears: Jej otec po 13 rokoch otočil, speváčka je o krok bližšie k svojprávnosti

Otec speváčky Jamie Spears začiatkom roka 2008 prevzal opatrovníctvo nad svojou dcérou pre jej široko medializované psychické problémy. Vyjadril obavy, že jeho dcéra a jej majetok v hodnote viac ako 50 miliónov dolárov môžu byť obeťami podvodov a manipulácie. Dnes však nastal v prípade zlom.

Podľa amerických zákonov dôkazné bremeno nesie speváčka Britney Spears. Tá musí pred súdom dokázať, že je svojprávna a schopná rozhodovať o svojom živote. V poslednom emotívnom prejave priznala, že je nahnevaná, smutná a nešťastná.

Speváčka každý deň plače

“Chcem, aby toto opatrovníctvo skončilo. Spôsobuje mi viac škody než úžitku. Zaslúžim si žiť svoj život. Nie som šťastná. Nemôžem spať. Som strašne nahnevaná. Je to šialené,” povedala speváčka a dodala, že každý deň plače. “Som skutočne presvedčená, že toto opatrovníctvo je škodlivé. Chcem zmenu, zaslúžim si zmenu,” dodala na záver.

Americký súd následne rozhodol, že speváčka si môže určiť vlastného právneho zástupcu, ktorý jej pomôže vymaniť sa z opatrovníctvo svojho otca. Zo Spearsovej opatrovníctva – ktorého súčasťou je niekoľko osôb a organizácii spravujúcich speváčkine záležitosti – odstúpili po jej svedectve okrem jej bývalého právnika aj firma, ktorá spoločne so Spearsovej otcom spravovala jej financie, a aj jej bývalý manažér Larry Rudolph. Jej otec však dobrovoľne odstúpiť odmietol. Teraz však nastal zlom.

Otec Britney otočil

Podľa najnovších informácií Jamie Spears uviedol, že jeho dcéra „má právo, aby sa tento súd teraz vážne zaoberal tým, či už opatrovníctvo nie je potrebné“. O novinkách v prípade informuje BBC. Otec podal v týchto dňoch na súd dokumenty o ukončení rozhodnutia o opatrovníctve, ktoré trvalo 13 rokov. Celý tento čas dohliadal na jej život a samozrejme aj financie.

„Ako pán Spears znova a znova hovorí, chce len to, čo je pre jeho dcéru najlepšie,“ uvádza sa v oficiálnej žiadosti. „Ak chce pani Spearsová ukončiť túto jeho funkciu a verí, že si dokáže poradiť so svojim životom, pán Spears verí, že by mala dostať túto šancu.“

Hnutie Free Britney, ktoré odštartovalo v nadväznosti na rozhodnutie súdu o zbavení svojprávnosti už roky žiada pre speváčku spravodlivosť. Fanúšikovia vyjadrujú na internete obavy o jej zdravie a bezpečnosť. Teraz je to opäť na rozhodnutí súdu. Britney Spears môže byť čoskoro slobodnejšia.