Britney Spears začala uverejňovať nahé fotky, kde sa drží za prsia. Teraz vysvetlila, čo znamenajú

Vysvetlila však, že to nerobí preto, aby si získala pozornosť svojich divákov. Robí to preto, lebo chce byť opäť sama sebou a chce sa cítiť dobre a slobodne vo svojej koži. Zároveň vyvracia fámy o tom, že je tehotná a podstúpila plastickú operáciu.

Britney zhodila oblečenie

Pred časom Britney Spears svojich fanúšikov informovala, že bude na sociálnych sieťach menej viditeľná, lebo už nedokáže zniesť všetky tie klamstvá a negatívne komentáre, ktoré sa valia z každej strany. Akosi však zabudla dodať, že bude menej viditeľné aj jej oblečenie. Ako informuje portál CNN, speváčka v poslednom čase prostredníctvom svojho Instagramu uverejnila niekoľko fotografií, na ktorých je takmer nahá. Na záberoch si prsia prekrýva len rukami.

„Nedala som si v priebehu týždňa urobiť silikóny…ani nie som tehotná…na týchto fotkách mám prsia preto, lebo som sa najedla. Skôr, ako vám ukážem zo svojho tela viac…chcem, aby ste pochopili, na čo myslím a prečo svoje telo odhaľujem“ píše speváčka na svojom Instagrame.

Dodáva, že je šokujúce, ako ľudia reagujú na to, keď je žena sexi a rozhodne sa zhodiť vrstvu oblečenia. Nehovorí však o tom, keď sa žena vyzlieka napríklad počas striptízu, ale napríklad o tom, keď práve sedí vo svojom aute, je horúci letný deň a má na sebe oblečené tričko s dlhým rukávom.

Chce byť sama sebou a vidieť sa v tej najčistejšej podobe

Podľa Britney sme sa do tohto sveta narodili nahí, no ona momentálne na svojich pleciach cíti váhu celého sveta. „Chcem vidieť ľahšiu verziu samej seba…nahú…ako keď som sa narodila,“ píše speváčka. Dodáva, že keď sa obzrie späť na svoje fotografie, na ktorých je v tej najčistejšej podobe, je to pre ňu dôkaz toho, že všetka tá bolesť, slzy a tiaž, to nevystihuje jej podstatu, nie je to ona.

„Som žena…krásna…citlivá žena, ktorá sa na seba potrebuje pozrieť v tej najčistejšej podobe,“ píše na Instagrame. Speváčkine fotky si na sociálnej sieti pozreli milióny ľudí. Kým niektoré komentáre sú pozitívne, iní fanúšikovia poukazujú na to, že sa opäť dostáva na šikmú plochu a to, čo uverejňuje, nie je celkom zdravé. Niektorí dokonca vyjadrili obavy, či je speváčka v poriadku.

Britney Spears už viac ako desaťročie bojuje o vlastnú slobodu, o ktorú prišla následkom psychických ťažkostí. Nech však urobí čokoľvek, hnutie #FreeBritney stojí za ňou a podporuje ju na každom kroku.