Veľké prekvapenie Mariky Gombitovej: Ikona oznámila príjemnú správu. Fanúšikovia sa dočkali po dlhých rokoch

Keď sa povie Marika Gombitová, mnohým sa vybaví legenda slovenskej hudobnej scény, ktorá si svojím talentom, hlasom a silným životným príbehom získala srdcia generácií. Aj preto každá správa o nej vyvoláva veľkú pozornosť a emócie.
O to viac poteší jej priaznivcov príjemná správa, ktorá sa týka skladateľky a hudobnej ikony Mariky Gombitovej. Aj po dlhých rokoch pôsobenia v umeleckej brandži má speváčka stále čo ponúknuť a ľudia ju jednoducho milujú. Nedávno sa vyjadrila, ako má rada svojich fanúšikov, ktorí jej dodávajú silu a nabíjajú ju energiou. Aj preto má pre nich príjemnú odmenu, o ktorej prehovorila v jojkárskej relácii Top Star.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Veľký rok Mariky Gombitovej
Piesne ako Vyznanie, Koloseum či Študentská láska dodnes znejú v rádiách aj v srdciach fanúšikov. Zakaždým, keď ich niekto počuje, zaplavia ho pocity nostalgie a šťastia. Príjemný hlas Mariky Gombitovej pôsobí veľmi pokojne a vyvoláva zároveň husiu kožu. Málokto si však uvedomuje, že legenda oslavuje tento rok životné jubileum – krásnych 70 rokov a zároveň 50 rokov na hudobnej scéne.
A ako krajšie by to mohla osláviť než koncertmi, kde predvedie svoj výnimočný hlas a nestarnúce hity? Pri tejto príležitosti tiež nafotila titulku najnovšej Madam Evy pod taktovkou ďalšieho umelca – Lukáša Kimličku a popritom spomenula prekvapenie, ktoré pripravuje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
“Užila som si fotenie s pánom Kimličkom. Bolo to super, bolo to vysoko profesionálne. Bol tam pokoj, rovnováha a nielen to, ale tá prirodzenosť toho fotenia. Cítila som sa skvelo a teším sa na fotky. Aj tie zábery hovoria o tom, že pán Kimlička to urobil skvelo, za čo mu ďakujem,” poznamenala nadšená speváčka.
Nahlásiť chybu v článku