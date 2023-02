Vedci zrejme objavili prvé rímske dildo. Viac ako 30 rokov si mysleli, že ide o pomôcku na šitie

O sexuálnych praktikách starých Rimanov sa dnes môžeme čo-to dozvedieť už len z kníh. Svetlo do tejto oblasti však vniesol tak trocha bizarný objav archeológov, ktorým sa v rímskej pevnosti Vindolanda nachádzajúcej sa v Anglicku podarilo nájsť drevené dildo.

Ako informuje portál The Pink News, samotní bádatelia ostali najprv zmätení. Najprv si totiž mysleli, že objavili starú látaciu ihlu. Pravda je však, zrejme, tak trochu inde.

Drevené dildo dlhé 16,5 cm bolo objavené v pevnosti Vindolanda v severnom Anglicku. Pevnosť bola pôvodne obývaná starými Rimanmi, a ako sa ukázalo, tí si zrejme voľný čas nekrátili len šitím. Drevené dildo totiž archeológovia našli v priekope spolu s desiatkami topánok a iných odevných doplnkov z 2. storočia – avšak ešte v roku 1992.

Odvtedy už prešlo viac ako 30 rokov, počas ktorých si celá vedecká obec myslela, že skutočne ide o látaciu ihlu, prípadne o nejakú „paličku“ alebo dokonca talizman pre šťastie.

Predmet síce šťastie spôsoboval, no ako sa prostredníctvom novej analýzy podarilo dokázať odborníkom z Newcastle University a University College Dublin, tak trochu iným spôsobom.

Výskum predmetu totiž odhalil, že oba konce predmetu boli zreteľne hladšie, čo je dôkazom opakovaného trenia v priebehu času.

Carved wooden phallus found at #Roman fort was possible sex toy – 2,000-year-old object uncovered at Vindolanda in #Northumberland in 1992 has been reassessed by archaeologists.

https://t.co/A9qATAj70y#RomanBritain #HadriansWall #RomanArchaeology #Archaeology pic.twitter.com/u4VWqYq7rE

— Roman Britain News (@Roman_Britain) February 20, 2023