Šokujúce zistenie: Priemerná dĺžka penisu sa za posledné roky predĺžila až o 24 %, rozdiel je niekoľko centimetrov

Nová štúdia publikovaná v časopise World Journal of Men’s Health vyhodnotila výsledky 75 štúdií z rokov 1942 až 2021. Tím pod vedením lekára Michaela L. Eisenberga pracoval s údajmi od viac ako 55-tisíc mužov. A prišiel s prekvapivým zistením — priemerná dĺžka penisu počas erekcie sa za posledných 29 rokov predĺžila o 24 %. Ako je to možné?

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako vysvetľuje Everyday Health, Eisenberg sa do tejto štúdie pustil s presvedčením, že ukáže pravý opak. Dôvodom je, že štúdie, ktoré sa zaoberajú počtom spermií a hladinou testosterónu, ukazujú klesajúci trend. Tu to však bolo naopak. Tieto výsledky môžu byť prelomovejšie, než sa na prvý pohľad možno zdá.

Rozdiel v niekoľkých centimetroch

Spomínaný rozdiel v priemernej dĺžke penisu počas erekcie pochádza z rokov medzi 1992 a 2021. Toto číslo vzrástlo zo 4,8 palca na 6 palcov, čo v prepočte na centimetre predstavuje nárast z približne 12,2 na 15,3 centimetrov.

Pre niektorých bude ďalšou prekvapivou informáciou, že predlžovanie dĺžky penisu môže súvisieť s environmentálnymi faktormi, ako napríklad vystaveniu pesticídom. Jednoznačná odpoveď na otázku „prečo“ došlo k tomuto predĺženiu však neexistuje. V tejto téme je podľa lekára a autora štúdie potrebné uskutočniť ďalšie výskumy, ktoré by mohli priniesť podstatné zistenia v spojitosti so zmenami v ľudskom vývoji.

Rýchle zmeny

„Náš reprodukčný systém je jednou z najdôležitejších častí ľudskej biológie. Ak sme svedkami takejto rýchlej zmeny, znamená to, že sa v našom tele deje niečo silné,“ cituje lekárove slová LADbible. Ak sa to teda potvrdí, sám si je vedomý toho, že musia zistiť príčiny.

Urológ Raevti Bole len dodal, že v dnešnej dobe sa kladie prílišný dôraz na veľkosť penisu. A on ako lekár cíti povinnosť podotknúť, že väčší neznamená lepší. Ako pozitívum tejto správy teda vidí predovšetkým to, že zo zdravotného hľadiska nepreukázala zhoršenie. Čo je, a malo by byť, to najpodstatnejšie.