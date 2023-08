Vedci vyvrátili často opakovaný mýtus tzv. pivných okuliarov: Alkohol nerobí ľudí okolo vás príťažlivejšími

Americkí vedci zistili, že intoxikácia alkoholom neovplyvňuje vnímanie atraktívnosti ľudí okolo. Informoval o tom britský web The Guardian s odvolaním sa na štúdiu publikovanú v Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Vedci tak vyvrátili existenciu tzv. efektu pivných okuliarov, čiže nárastu fyzickej príťažlivosti ostatných z pohľadu osoby intoxikovanej alkoholom. Počas experimentu pozvali do laboratória 18 dvojíc a požiadali ich, aby určili mieru atraktivity žien a mužov na fotografiách a videách.

Vnímanie sa nezmenilo

„Tým, že sa účastníci presvedčili, že fotografie, na ktoré sa pozerajú, sú ľudia, s ktorými by mohli v budúcnosti komunikovať, výskumný tím pridal pekný prvok realizmu, ktorý v predchádzajúcom výskume v tejto oblasti chýbal,“ povedala Rebecca Monk, profesorka psychológie z britskej Edge Hill University.

Počas niektorých takýchto stretnutí muži pili nealkoholické nápoje, počas iných určité množstvo vodky s brusnicovým džúsom, v dôsledku ktorého im stúpla koncentrácia alkoholu v krvi na asi 0,08 %, čo je zákonný limit pre jazdu v Anglicku, Walese a Severnom Írsku, ako aj v mnohých štátoch USA.

Vnímanie účastníkov experimentu o atraktivite ľudí na fotkách sa vplyvom alkoholu nezmenilo. Vedci však zaznamenali nárast ich odvahy. Subjekty v stave opitosti si najatraktívnejších ľudí na potenciálne stretnutie vyberali 1,71-krát častejšie.