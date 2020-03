Medicína budúcnosti: Vedci našli spôsob, ako prinútiť telo, aby sa rýchlejšie uzdravovalo

Každý človek má určitú schopnosť samoozdravovania sa a nemusíme byť pritom komiksovími hrdinami. Ak sa zraníme, naše telo zaháji liečivý proces na zacelenie rany. Všetko však záleží, v akej miere. Napríklad pri takom poškodení chrbtice je proces hojenia často veľmi zdĺhavý a niekedy aj nemožný. To by sa ale mohlo zmeniť.

Nová štúdia uverejnená v časopise Regenerative Medicine opisuje, že vedci dokázali stimulovať samoopravné funkcie u potkanov s cieľom obnoviť ich poškodenú chrbticu. Ako uvádza portál IFL Science, potkanom podali dva lieky – jeden sa bežne používa počas transplantácie kostnej drene, druhý pri udržaní močového mechúra pri inkontinencii.

Urýchlené hojenie

Koktejl liekov spôsobil, že u potkanov sa produkoval zvýšený počet mezenchymálnych kmeňových buniek, čo sú kmeňové bunky, ktoré sa môžu vyvinúť až do kostného tkaniva.

V dôsledku toho bolo u potkanov pozorované zvýšené viazanie vápnika, čím sa urýchlila tvorba kostí a hojenie rany.

„Vieme, že keď sa zlomia kosti, uzdravujú sa aktiváciou kmeňových buniek v kosti,“ vysvetlila vo vyhlásení spoluautorka štúdie Sara Rankin a ďalej dodáva: „Avšak, ak je poškodenie veľmi vážne, sú veľké obmedzenia toho, čo dokáže urobiť telo z vlastnej iniciatívy.“

Nádej pre ľudí

Vedci dúfajú, že podobnú aktiváciu kmeňových buniek by mohli docieliť aj u ľudí. To by mohlo znamenať veľkú príležitosť pre množstvo ľudí a revolúciu v liečbe ťažkých a komplikovaných zlomenín, ktoré sú často s trvalými následkami.

Keďže vedci používajú existujúce lieky, dúfajú, že pokusy na ľuďoch by mohli prebehnúť bez rozsiahleho testovania bezpečnosti preparátov. Ak by testovanie na ľuďoch prinieslo podobné výsledky ako u potkanov, liečba by mohla byť nasadzovaná už o niekoľko rokov a výrazne by sa tak urýchlilo hojenie zlomenín a dokonca je tu možnosť, že sa vedcom podarí liečbu rozvinúť tak, aby sa mohli opravovať aj iné orgány ľudského tela.