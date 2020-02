Lekári objavili zvláštny prípad: Žena močí alkohol napriek tomu, že vôbec nepije

Výroba alkoholu je známa už tisícročia. Známe je aj to, že aj ľudský organizmus si sám v malých dávkach dokáže vyrábať alkohol, čo je prirodzená reakcia. Len nedávno bol tiež popísaný prípad muža, ktorému sa alkohol tvoril pri jedení stravy bohatej na cukry a dospelo to až do štádia, že sa mu poškodila pečeň. Teraz sa však lekári stretli s ďalším kurióznym prípadom ženy, ktorá močila alkohol.

Nezvyčajný jav opísali v štúdii uverejnenej v žurnáli Annals of Internal Medicine. Ako informuje portál IFL Science, ide o prípad 61-ročnej ženy s cukrovkou a cirhózou pečene, v dôsledku ktorej potrebuje transplantáciu. Avšak tá jej bola neustále odmietaná, keďže u nej boli pozitívne testy na alkohol.

Lekári z Presbyteriánskej nemocnice univerzity v Pittsburghu boli dosť skeptickí, keď im žena tvrdila, že nepije alkohol alebo ak, tak len veľmi zriedka. Testy moču boli totiž neustále pozitívne na alkohol.

Mysleli si, že tajne pije

Odporúčali jej, aby vyhľadala odbornú pomoc kvôli poruchám požívania alkoholu, no ona neustále tvrdila, že nepije. Urobili jej teda podrobné testy moču a zistili, že sa v ňom nenachádza etylglukuronid a ani etylsulfát, čo sú látky ktoré vznikajú pri rozklade alkoholu. Takisto ani krvné testy nepotvrdzovali prítomnosť alkoholu v krvi. Aj napriek prítomnosti alkoholu v moči, pacientka tiež nejavila známky, že by bola pod jeho vplyvom.

Lekári sa tak rozhodli tento prípad preskúmať podrobne. Zistili, že jej močový mechúr bol kolonizovaný kmeňom kvasiniek Candida glabrata. Tieto kvasinky sú bežne prítomné v malom množstve v ľudskom tele a sú podobné pivovarníckym kvasniciam.

Odobrané vzorky začali lekári sledovať a zistili, že za určitých podmienok skutočne produkovali alkohol. Všetko tak nasvedčuje tomu, že v močovom mechúri pacientky vznikol malý „pivovar“.

Cukrovka a kvasinky

Všetko to súvisí so zdravotným stavom ženy. Vzhľadom na to, že má cukrovku, jej moč obsahoval cukor. Ten v spojení s kvasinkami, ktoré kolonizovali jej mechúr, začal produkovať alkohol.

„Je známe, že cukrovka spôsobuje imunitnú dysfunkciu, ktorá v tomto prípade mohla prispieť k odolnej kolonizácii kvasiniek v mechúre,“ povedal pre portál IFL Science autor štúdie, doktor Kenichi Tamama.

Lekári tak žene diagnostikovali Urinary Auto-brewery Syndrome, teda „syndróm močového samopivovaru“. Tento stav je skutočne ojedinelý, aj keď podľa Live Science existuje prípad, keď sa podobná situácia zistila pri pitve pacienta.

U ženy tak teraz musia prehodnotiť odporúčanie na transplantáciu pečene. Keďže pacientka nesúhlasí so zverejňovaním jej zdravotného stavu, nevie sa, ako sa jej momentálne darí, či nejako bojuje s kvasinkami a kedy ju čaká samotná transplantácia.