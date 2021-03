27-ročná učiteľka si myslela, že má tuberkulózu. Napokon jej lekári v pľúcach objavili použitý kondóm

Tuberkulóza je bolestivé a závažné ochorenie, ktoré napáda pľúca. Po celom svete stále zomrie viac ako milión ľudí ročne na toto ochorenie, pričom sa predpokladá, že baktériami tuberkulózy môže byť infikovaná až štvrtina populácie, hoci na chorobu nikdy neochoreli.

Ak sa tuberkulóza nelieči, až 45 % ľudí ochoreniu podľahne. Aj keď sa choroba môže považovať za problém z minulosti či za problém v zaostalých krajinách sveta, aj dnes je to vážne ochorenie, ktoré sa musí dlhodobo liečiť antibiotikami.

Polroka trvajúce problémy

Niekedy však podozrenie lekárov na tuberkulózu nie je správne. Ako uvádza portál IFL Science, 27-ročná učiteľka sa dostavila do nemocnice s kašľom, horúčkou a hustým hlienom. Tento stav pretrvával už šesť mesiacov, uvádzajú lekári v prípadovej štúdií publikovanej v National Library of Medicine.

Štyri mesiace pred príchodom do nemocnice jej boli predpísané lieky proti tuberkulóze, no liečba nemala žiadny vplyv na jej symptómy. Lekári následne žene analyzovali hlien na tuberkulózu, no nález bol negatívny.

Zvláštna “vakovitá štruktúra”

Nasledoval teda röntgen hrudníka, pri ktorom našli lézie v pravom hornom laloku pľúc. Následné skúmanie ukázalo, že ide o “obrátenú vakovitú štruktúru”. Lekársky tím následne pomocou bronchoskopie vybral cudzie teleso, ktoré bolo po toľkých mesiacoch už značne poškodené, no stále bolo možné rozoznať, že je to prezervatív.

Nielen pre laika, ale aj pre lekára je nález kondómu v pľúcach veľmi neobvyklý. Museli tak žene dať niekoľko intímnych otázok, aby sa dozvedeli viac.

Lekári v správe napísali, že žena sa spolu s manželom rozhodli pre orálny sex. Pri jeho vykonávaní sa kondóm uvoľnil a žena v tom čase zažila sériu kýchania a kašľania.

Jediný zdokumentovaný prípad

Lekári poznamenali, že k neskorej diagnostike prišlo z viacerých dôvodov. V prvom rade kondóm vďaka svojej mäkkej, elastickej a gumovej konzistencii nepredstavoval priame ohrozenie poškodenia pľúc. Časom však spôsobil hromadenie sekrétov a tvorbu infekcie. Ďalej sa vzhľadom na vek pacientky nepredpokladalo, že by mohla vdýchnuť niečo, o čom by nevedela.

Očakáva sa, že žena sa úplne uzdraví, aj keď je možné, že kvôli roztrhnutému kondómu v pľúcach ostali ešte nejaké jeho časti a bude potrebné ich opätovne vybrať. Lekársky tím je ale prípadom udivený a tvrdí, že toto môže byť jediný zdokumentovaný prípad tohto druhu na svete.