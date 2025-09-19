Vážne porušenie zákona: Sas podáva podnet na Generálnu prokuratúru pre nečinnosť Fondu na podporu umenia

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
SITA
Kríza v kultúre
SaS podala podnet na Generálnu prokuratúru.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na vážne porušenia zákona a štatútu Fondu na podporu umenia (FPU). Tímlíder pre kultúru SaS René Parák podal 17. septembra na Generálnu prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti nečinnosti orgánov fondu.

„Som presvedčený, že nová štruktúra podpornej činnosti, v ktorej Rada FPU politicky diskriminuje napríklad podporu regionálnej kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych centier – často jediných funkčných kultúrnych ustanovizní v regiónoch – nie je v súlade so zákonom ani so štatútom fondu,“ zdôvodnil Parák, podľa ktorého je nečinnosť Rady FPU v priamom rozpore so zákonom.

Rada neprijala krátkodobé ani strednodobé ciele

Poukazuje na to, že Rada FPU tento rok neprijala v stanovených termínoch žiadne krátkodobé ciele (do 31. mája 2025) ani strednodobé ciele (do 12. septembra 2025). „To malo zásadné dosahy na fungovanie celého fondu – riaditeľ nemohol pripraviť zásady a priority, neboli riadne rozhodnutia o alokáciách, nezverejnili sa harmonogramy výziev a znemožnila sa aj verejná kontrola činnosti. Bez týchto cieľov nemal fond právny základ na rozhodovanie,“ vysvetlil ďalej Parák.

Ako dodal, absencia štatútom FPU stanovených krátkodobých a strednodobých cieľov znamená porušenie povinnosti konať vo verejnom záujme: „Tieto dokumenty nie sú formalitou. Sú záväzným podkladom pre plánovanie výziev, programov a rozdeľovanie verejných zdrojov. Ich nezverejnením došlo k narušeniu kontinuity a predvídateľnosti podporných mechanizmov, čím utrpela nielen odborná obec, ale aj dôvera verejnosti v transparentnosť fondu,“ prízvukuje Parák.

Fond nemá byť politickým nástrojom

Podľa SaS sa kultúrna obec a regióny stali obeťou politických hier. „Fond na podporu umenia nemá byť politickým nástrojom, ale garantom spravodlivej a transparentnej podpory kultúry. Preto som využil všetky zákonné možnosti a obrátil sa na Generálnu prokuratúru. Verím, že tento podnet prispeje k náprave,“ uzavrel Parák.

