V týchto slovenských mestách sa majú nachádzať hollywoodski filmári. Nakrúcajú s L. Jacksonom a Davidom Bautistom

Ako sme vás už informovali, na Slovensku sa nachádzajú zahraniční filmári a herecké hviezdy. Podľa portálu Plus 7 dní vzniká snímka Afterburn so Samuelom L. Jacksonom a Davidom Bautistom v hlavnej úlohe v Seredi. Ako sa podarilo zistiť Trnavskému rádiu, nakrúcať majú aj v meste Holíč na Záhorí.

Filmový štáb nakrúca v Niklovej huti v Seredi a podľa Plus 7 dní je všetko prísne tajné. Ich paparazzovi sa podarilo zachytiť, že vo filme nebudú chýbať horiace autá, streľba, či rýchle motorky. “Priestory bývalej hute patria v súčasnosti viacerým majiteľom, obrátila sa na nás filmárska spoločnosť kvôli nakrúcaniu, ale ja som im reálne mohol pomôcť len s nájdením a skontaktovaním aktuálnych vlastníkov,” povedal pre portál primátor Serede Ondrej Kurbel.

Viaceré miesta a rôzne termíny

Podľa webu je nakrúcanie rozložené do viacerých miest a v rôznych termínoch. „Okrem Serede by sa malo nakrúcať aj na iných miestach pri Bratislave,“ uvádza. Ako informuje Trnavské rádio, filmári sa majú nachádzať aj v meste Holíč na miestnom zámku, ktorý je pre verejnosť zatvorený. Jeho okolie má pripomínať filmové kulisy. Mesto navyše zverejnilo zmluvu, v ktorej sa spomína „film s pracovným názvom Afterburn“. Či je to skutočne tak, je ťažké overiť, štáb aj dotknuté osoby sú viazané mlčanlivosťou.