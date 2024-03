V tejto šialene lacnej a neznámej destinácii vám na deň stačí 11 eur: Možno ste o nej nikdy nepočuli, no je to chyba

Každý z nás má pri plánovaní dovolenky iné nároky a požiadavky, ktoré od cestovania či vylihovania pri bazéne v luxusnom hoteli očakáva. Nech už patríte do jednej alebo druhej skupiny ľudí, mali by ste okrem dobre známych miest poznať aj menej známe klenoty, o ktorých veľa ľudí nevie, no stojí za to ich navštíviť.

Magazín Time Out informoval o zozname 20 najlepších európskych destináciách pre rok 2024, ktorý zostavil portál European Best Destinations.

Na prvom mieste sa umiestnilo španielske mestečko Marbella, ktoré mnohým netreba predstavovať. No ocitli sa v ňom aj ďalšie zaujímavé miesta, ktorými sa môžete inšpirovať.

Toto je 20 najlepších destinácií v Európe pre rok 2024 Marbella, Španielsko Monako Malta Ženeva, Švajčiarsko Batumi, Gruzínsko Riga, Lotyšsko Madeira, Portugalsko Florencia, Taliansko Londýn, Anglicko Reykjavík, Island Lège-Cap-Ferret, Francúzsko Siena, Taliansko Ponza, Taliansko Porto-Vecchio, Francúzsko Champagne región, Francúzsko Faerské ostrovy Sirmione, Taliansko Piran, Slovinsko Newquay, Anglicko Thassos, Grécko

Netradičná destinácia — Gruzínsko

Ako môžete vidieť, v zozname sa ocitlo množstvo preslávených destinácií, ktoré má veľa ľudí na svojich cestovateľských zoznamoch. No nachádza sa medzi nimi aj pár takých, o ktorých ste možno doteraz nepočuli. Jedným z nich je gruzínske Batumi.

Ruku na srdce, premýšľali ste už niekedy nad tým, že navštívite práve Gruzínsko?

Ak ste odpovedali nie, možno vás teraz presvedčíme o opaku.

Lacný a neobjavený raj

Gruzínsko môžeme označiť aj ako lacný neobjavený raj, kam si zaletíte napríklad z Viedne či Budapešti. Letecky sa dostanete do hlavného mesta Tbilisi a odtiaľ to máte okolo piatich hodín autom k prímorskému Batumi. Ideálne je teda požičať si auto a spoznať Gruzínsko intenzívnejšie.

Dobrou správou je, že vás takáto dovolenka nemusí vyjsť draho. Ako uvádzajú informácie cestovateľov zhromaždené portálom Budget You Trip, ak cestujete nízkonákladovo, na deň vám stačí len 11 eur. Zároveň ukazuje, že na týždeň tu cestovatelia minú len šialených 79 eur. Táto suma už počíta s nákladmi na ubytovanie aj stravu.

Že je to naozaj tak, potvrdzujú aj ceny ubytovania na známom ubytovacom portáli. V hosteli v Batumi sa ubytujete už za 5 eur na noc. Apartmán si prenajmete už od 23 eur na noc pre dve osoby, teda za 11,50 eura na osobu.

Čo robiť v Batumi?

Batumi ponúka v podstate to, čo by ste od prímorského mestečka očakávali. Môžete si tu užiť prechádzky a nasať dávku histórie, alebo vylihovať na plážach. Nájdete tu napríklad aj botanickú záhradu.

Na svoje si v Gruzínsku prídu aj milovníci turistiky.

Viac o Gruzínsku sa dozviete v našom staršom článku.