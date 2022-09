V seriáli Rod draka by sa mohla objaviť iba táto jedna postava z Game of Thrones. Fanúšikovia sú nadšení

Seriál Rod draka (House of the Dragon) z dielne HBO aktuálne žne obrovský divácky úspech. Ako určite viete, ide o prequel k seriálu Game of Thrones a mnohým divákom sa pri sledovaní v hlave vynorila otázka, čo všetko budú mať spoločné. Keďže sa dej Rodu draka odohráva o niekoľko stoviek rokov skôr, obľúbené postavy v ňom neuvidíte. LAD Bible ale upozornil, že jedna by sa tu teoreticky predsa len mohla objaviť.

Ak patríte medzi tých fanúšikov, ktorí sa snažia medzi týmito dvoma seriálmi hľadať čo najviac spojitostí, s veľkou pravdepodobnosťou ste už nejaké presahy spozorovali. Zamysleli ste sa ale nad tým, či je možné, aby sa niektorá z postáv zo seriálu Game of Thrones objavila v Rode draka? A ak aj áno, nevylúčili ste túto možnosť?

LADbible vysvetľuje, že udalosti v prequeli Rod draka sa odohrávajú takmer až 200 rokov pred časmi Daenerys Targaryen.

Ak ale zalovíte v pamätiach a spomeniete si na postavu Melisandre z Asshai, vynorí sa vám jej veľké odhalenie, podľa ktorého bola v Game of Thrones oveľa staršou, než sa zdalo. A preto by sa ako jediná mohla objaviť aj v Rode draka, keďže v tomto období podľa všetkého už žila.

Carice Van Houten who starred as Melisandre the Red Woman shared on her Instagram story: “I just watched House of the Dragon, I’m just saying Melisandre is centuries old.”

Would you want to see a possible return of her character? #HouseoftheDragon #hotd pic.twitter.com/UmceQBoNLc

— out of context house of the dragon (@oochotd) August 24, 2022