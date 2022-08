Bála sa, že príde o život. Herečka po takmer 50 rokoch prezradila detaily z natáčania filmu Čeľuste

Písal sa rok 1975, keď sa na veľké plátna dostal ikonický film Čeľuste. Ľudia boli nadšení, no zároveň aj vydesení z toho, že tvorcovia vo filme oživili jedného z najobávanejších predátorov. Po takmer 47 rokoch sa tvorcovia rozhodli, že sa podelia o niekoľko zaujímavých detailov z natáčania, o ktorých vie len málokto.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ľudia boli vydesení, ale aj nadšení

Videli ste niekedy film Čeľuste (Jaws)? Ak áno, možno si spomeniete na Chrissie Watkins (zahrala si ju Susan Backlinie). Ako píše portál The Vintage News, Chrissie sa stala prvou obeťou vraždiaceho žraloka a herečku počas natáčania takmer postihol taktiež podobný osud.

Dej filmu sa odohráva vo vodách a na plážach na ostrove Amity Island. Keď šerif Martin Brody objaví telo človeka, ktorého zabil žralok, okamžite sa snaží davy ľudí prinútiť, aby z pláže čo najskôr odišli. Miestny starosta však Brodyho presvedčí, aby pláž predsa len neuzatváral.

Ukáže sa však, že to bola osudná chyba. Čoraz viac ľudí totiž končí v čeľustiach obrovského žraloka. Skupina miestnych rybárov a amatérskych lovcov sa preto rozhodne, že „príšeru“ z hlbín dolapia. Pridá sa k nim aj Brody.

Stal sa z neho trhák

Len v Spojených štátoch amerických si tento filmový počin v kinách pozrelo viac ako 67 miliónov ľudí. Čeľuste sa tak stali vôbec prvým letným trhákom v dejinách. Získal aj množstvo ocenení, vrátane troch Oscarov a dočkal sa troch pokračovaní.

Obrovského úspechu sa film zrejme dočkal aj vďaka Stevenovi Spielbergovi, na režisérsku stoličku však mal pôvodne zasadnúť niekto iný. Pôvodného režiséra, Dicka Richardsa, vyhodili po tom, čo si pomýlil žraloka s veľrybou. Tvorcovia zúrili, že nedokáže rozoznať žraloka od veľryby a rozhodli sa osloviť Spielberga.

Vyrobiť realistického žraloka v tom čase vôbec nebolo ľahké. Používanie živých zvierat neprichádzalo do úvahy, bolo preto potrebné vyrobiť dôveryhodnú maketu a scény vo vode natočiť tak, akoby ľudí pod vodu ťahal skutočný žralok. Maketa žraločej hlavy, ktorú sa podarilo vyrobiť, dostala meno Bruce.

Myslela si, že sa utopí

To, že to naozaj nebolo ľahké, priznala aj Susan Backlinie. Tínedžerka Chrissie, ktorú stvárnila, sa vybrala do mora so svojím priateľom. Herečka mala na sebe džínsové šortky a k nim mala pripevnený postroj, ktorý ju mal vo vode ťahať do bokov. Malo to pôsobiť, akoby sa do nej naozaj zahryzol žralok. Netušila však, že jeden z káblov v postroji bol určený na to, aby ju prudko stiahol pod vodu. Filmári totiž chcel natočiť jej skutočnú reakciu a strach z toho, že sa utopí.



Susan priznala aj to, že úlohu vo filme získala vďaka tomu, že tvorcom poslala svoju nahú fotografiu. Nečakala však, že by sa vo filme mala objaviť nahá. Žiaľ, herečka, ktorá má dnes už 75 rokov, by sa koncom roka mala postaviť pred súd. Čelí obvineniam z ublíženia na zdraví. V roku 2019 zas šoférovala pod vplyvom návykovej látky a havarovala.