Larry Ellison patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia

Larry Ellison sa drží na popredných priečkach v rebríčku najbohatších ľudí planéty. Napriek tomu, že nikdy nedokončil štúdium, dokázal zarobiť miliardy. Ľudia ale nie sú vždy stotožnení s tým, ako ich využíva. Dokonca na jeho adresu vznikol aj vtip: Viete, aký je rozdiel medzi Larrym Ellisonom a Bohom? Boh si o sebe nemyslí, že je Larry Ellison.

V článku sa dozviete aj: kto je Larry Ellison;

ako sa z neho stal miliardár;

prečo ho ľudia prirovnávajú k animovanej postave;

v akom filme ste si ho zrejme nevšimli.

Nikdy nedokončil štúdium

Ako informuje web Biography, už krátko po narodení v roku 1944 to mal Joseph Lawrence „Larry“ Ellison náročné. Narodil sa slobodnej matke a v čase, keď mal len deväť mesiacov, dostal zápal pľúc. Matka ho poslala do Chicaga, kde sa výchovy ujali jej teta a strýko a dieťa si napokon adoptovali. Po skončení strednej školy sa Ellison zapísal na Illinoiskú univerzitu v Champaigne, kde bol dokonca vyhlásený za najlepšieho študenta vo svojom odbore.

Počas druhého ročníka ho ale zasiahla mimoriadne tragická správa, zomrela jeho adoptívna matka, s ktorou si boli veľmi blízki. Na druhej strane, jeho adoptívny otec mu často opakoval, že z neho aj tak nikdy nič nebude. Ellison to nezvládol a štúdium zanechal. Nasledujúci rok sa zapísal na Chicagskú univerzitu, ale štúdium opäť prerušil, a to už po prvom semestri. Zbalil si tašky, nadobro sa vzdal snahy doštudovať a v priebehu nasledujúcich 10 rokov vystriedal niekoľko zamestnaní. Počas tohto obdobia si ale zdokonalil jednu mimoriadne užitočnú schopnosť – programovanie.

Od roku 1973 pracoval v elektronickej spoločnosti Ampex, kde sa zoznámil s kolegom programátorom Edom Oatesom a Bobom Minerom. Ellison odišiel z Ampexu o 3 roky neskôr a nastúpil do spoločnosti Precision Instruments (neskôr Omex), v ktorej sa neskôr stal viceprezidentom pre výskum a vývoj, píše web Britannica. V roku 1977 napokon Ellison spojil sily s Minerom a Oatesom a založili spoločnosť Software Development Laboratories (SDL) a pustili sa do programovania pre iné spoločnosti.

Začínal od nuly

Ako informuje Business Insider, spoločnosť, neskôr premenovaná na Oracle Systems Corp., začínala s majetkom len 2 000 dolárov (takmer 1 900 eur), pričom 1 200 dolárov (vyše 1 100 eur) poskytol Ellison z vlastného vrecka. Na to, že začínala v malom, sa jej ale darilo neuveriteľne dobre. V roku 1986 uskutočnila prvú verejnú ponuku akcií a vykázala príjmy vo výške 55 miliónov dolárov (viac ako 51 miliónov eur).

Ani Ellisonovi sa ale občas nevyhýbala smola a po tom, ako označil za chybné obchodné rozhodnutie, musela spoločnosť v roku 1990 prepustiť zhruba 400 zamestnancov. Došlo aj k niekoľkým žalobám a Oracle sa ocitla len krôčik od bankrotu. Napokon sa jej ale opäť podarilo dostať na správnu cestu a dohnať zisky.

Podľa webu Forbes Ellisonov majetok sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 141 miliárd dolárov a peniaze si užíva ako nikto. Ako na bežiacom páse zbiera nehnuteľnosti po celom svete, autá, lietadlá (sám je aj pilotom) či superjachty. Dvakrát sa pokúsil kúpiť aj basketbalový tím, no neúspešne, kúpil si ale vlastný štadión. Je pravda, že tam, kde je, sa vypracoval sám, vlastným úsilím a začínal od nuly. No okrem jeho majetku sa do obrovských rozmerov nafúklo zároveň aj jeho ego. Niektorí ho prirovnávajú ku kreslenej postavičke miliardára, ktorá ožila v realite. Je šarmantný (niektorí ho dokonca nazývajú playboyom), no arogantný a utráca ako maniak.

Aký je rozdiel medzi Bohom a Larrym Ellisonom?

V časoch, keď spoločnosť Oracle vznikala a začala narastať, vznikalo aj množstvo konkurenčných spoločností a Ellisonovi sa neštítilo verejne ich ohovárať a posmievať sa im. Business Insider dokonca informuje o prípade, kedy si spoločnosť Oracle najala súkromných vyšetrovateľov, aby prehľadali odpadky výskumnej skupiny. Mala totiž podozrenie, že ju financuje Microsoft a do posledného detailu chcela vedieť, čo robí. Ellison o tom dokonca verejne informoval s dodatkom, že chce vedieť o všetkých aktivitách Microsoftu. Verí, že konkurencia ho chce obrať o úspech a nevidí dôvod správať sa k nej milo.