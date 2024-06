V pivnici našli poklad po starých rodičoch, no nakoniec im zostali oči pre plač. Nemôžu ho totiž využiť

V pivniciach či na povalách ľudia občas nájdu niečo cenné, no to, čo našli sestry z talianskeho mesta Janov, im vyrazilo dych. Pod domom po starých rodičoch totiž našli ich celoživotné úspory, ktoré však už nie je možné využiť, informuje web Telenord a Tgcom24.

Sestry prehľadávali pivnicu po zosnulom starom otcovi, keď našli niečo nezvyčajné. V kartóne od cestovín boli uložené staré bankovky a nebolo ich málo. Objavili 158 miliónov talianskych lír. Táto mena sa v krajine používala do zavedenia eura v roku 2002 a dnes má tento poklad hodnotu približne 81-tisíc eur. Bankoviek bolo dokopy 1 524.

V banke ich odmietli

Ich dedko pritom umrel už pred 20 rokmi, no jeho dom sa rozhodli predať až teraz, a to je vlastne dôvod, prečo prehľadávali pivnicu. Ženy však majú smolu. V banke ich odmietli s tým, že líry prestali zamieňať ešte v roku 2012, dekádu po zavedení eura. Bankovky sú teda teraz v podstate bezcenné.

Zúfalé ženy sa obrátili na právnikov a dúfajú, že im niekto ich peniaze zamení. Dokonca poslali list talianskemu prezidentovi a guvernérovi centrálnej banky s prosbou o výnimku. Ak by však sestry našli takýto poklad na Slovensku, s výmenou starých korún za eurá by problém nemali. Mince síce NBS prestala zamieňať ešte v roku 2024, no bankovky a pamätné mince vám v tejto inštitúcii vymenia bez časového obmedzenia, informuje Národná banka Slovenska.