V minulých dieloch odsekávali penisy, ľudia pri pozeraní omdlievali: Terrifier 3 má byť ešte desivejší

Nestál veľa, no zarobil celkom slušný balík. Nie je preto prekvapením, že sa dočkáme aj tretieho dielu. A to má byť ešte desivejšie a ešte krvavejšie než jeho predchodcovia.

Nikto by si ani len netrúfol povedať, že sa z béčkového hororu s veľmi nízkym rozpočtom stane taký virálny hit. Reč je o krváku Terrifier, ktorý sa tento rok dočkal svojho druhého dielu a jeho režisér vzhľadom na úspech sľubuje, že ani v treťom filme nepoľaví. Práve naopak, píše web Screen Rant.

Terrifier 3 má byť podľa jeho režiséra a scenáristu Damiena Leoneho najdesivejším dielom série. Šetriť sa pritom nemá ani umelou krvou, ktorej tiež budú tiecť hektolitre.

Tí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali k jednotke a dvojke, istotne vedia, že aj keď nejde práve o prelomové filmové dielo, svojich fanúšikov si nájde. A režisér o desivých a krvavých scénach rozhodne neklamal.

Nechutný horor rozpútal najmä po uvedení pokračovania búrlivé diskusie na internete a sociálnych sieťach. Mnohí diváci ho označovali za to najnechutnejšie, čo kedy videli. Niektorí diváci ho nevedeli pre niektoré scény dopozerať a hovorilo sa aj o omdlievaní priamo počas premietania.

Samozrejme, práve tieto udalosti pomohli hororovej sérii o vraždiacom sadistickom klaunovi získať viac na popularite. Ako ale web Screen Rant podotýka, s hororom Terrifier 2 boli spokojní nielen diváci, ale aj kritici. Najmä ale slušné zárobky pomohli režisérovi lepšie rozpracovať celú sériu. O chystanom treťom diele napísal na svojom profile na sociálnej sieti Twitter.

„Jedným z mojich primárnych cieľov pre film Terrifier 3 bude znovu zachytiť ten desivý faktor, ktorý je prítomný v pôvodnom krátkom filme Terrifier. Ten mal skutočne strašidelnú atmosféru, na ktorú som stále hrdý. Ak teda pôjde všetko, ako má, tretia časť bude doposiaľ najstrašidelnejším filmom v sérii,“ napísal režisér Leone.

One of my main goals for Terrifier 3 is to recapture the creep factor present in the original Terrifier short film. That had a genuinely spooky atmosphere that I’m still proud of. If all goes as planned, part 3 will be the scariest Terrifier thus far 👻#terrifier3 #creepy

— Damien Leone (@damienleone) December 27, 2022