Stal sa najzvrátenejším filmom: Režisér šialeného hororu opísal nechutnosť s odrezaným údom, ktorú mohli takto vyhrotiť

V uplynulých týždňoch vyvolal horor Terrifier 2 mimoriadny ošiaľ. Z amerických kín prichádzali správy o tom, ako diváci pri jeho sledovaní vracali, či omdlievali a podľa LADbible získal označenie najzvrátenejšieho filmu všetkých čias. Možno sa dá namietať, pretože má vo svojej kategórii kontroverzných snímok veľkú konkurenciu. Samotný režisér pre Variety priznal, že mohli zájsť ešte ďalej. Našťastie tak neurobili a uvedomili si, že by tým prekročili hranice.

Režisér Damien Leone priniesol ešte v roku 2016 krvavý horor s názvom Terrifier, na ktorý nadviazal s pokračovaním, ktoré malo premiéru začiatkom októbra. Terrifier 2 je natoľko kontroverzný, že kým niektorí diváci o ňom hovoria ako o najlepšom horore roka, iní ho nedokázali ani len dopozerať do konca.

Mali nápady, ako prekročiť hranice

Horor obsahuje množstvo brutálnych scén, ktoré zahŕňajú prvky kanibalizmu, skalpovania, ale aj krájanie častí tela. Tým však ani zďaleka nápady „ako ho vyhrotiť“ neskončili.

Keď dostal režisér v rozhovore pre Variety otázku, či má nejakú hranicu, ktorú neprekročí, spomenul scénu odrezania penisu, o ktorej s kolegami búrlivo diskutovali a mohli by ju posunúť ešte ďalej.

Hercovi Davidovi Howardovi, ktorý stvárnil hlavnú postavu klauna Arta, napadlo napríklad „vyrobiť“ z penisu akési „balónové zvieratko“. Avšak si povedali, že by tým už zašli priďaleko, bolo by to príliš nechutné a v konečnom dôsledku by tým iba odradili divákov. „Snažíme sa jeden druhého prekonať vo vymýšľaní zvrátených vecí. Ale toto bolo pre mňa už priveľa,“ dodal Leone.

Napriek tomu sa mnohí diváci pravdepodobne zhodnú, že to, čo sa v dvojke odohráva, je nechutné už aj tak dostatočne.

Samotný Leone opísal, ako klaun Art obľubuje hranie sa s ľudskými vnútornosťami. Ak ste horor Terrifier videli, určite rozumiete, čo tým mal na mysli. Ak nie, tak viete, na čo sa pri prípadnom sledovaní týchto filmov pripraviť.

Zarobil milióny

Či už patríte medzi fanúšikov tohto typu hororov alebo nie, svojich divákov si Terrifier 2 nepochybne našiel. Svedčí o tom aj pokladnica, ktorú naplnil.

Od svojej premiéry podľa Variety zarobil viac ako 5 miliónov dolárov (cez 5 miliónov eur), pričom jeho rozpočet nepresahoval 250-tisíc dolárov (v prepočte cez 251-tisíc eur).