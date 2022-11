Je nechutný, ľudia pri ňom vracajú, no poslali ho zabojovať o Oscara. Podľa producentov šialeného hororu je to zábavné

Americká Akadémia filmových umení a vied sa stala terčom žartíku od produkčnej spoločnosti Bloody Disgusting, ktorá sa rozhodla poslať kontroverzný horor Terrifier 2 na posúdenie na cenu Akadémie. Ako uvádzajú vo svojej správe, urobili to, pretože je to vtipné.

Článok pokračuje pod videom ↓

Šíriace sa búrlivé správy o snímke Terrifier 2 počas októbra obleteli svet. Divákov film totiž šokoval natoľko, až vracali či omdlievali v kine priamo pri jeho sledovaní.

Chcú, aby si ho pozreli tí, ktorí ho vnímajú ako podradný

Snímka vznikla pod taktovkou režiséra Damiena Leonea a po rovnomennej jednotke sa vrátila s klaunom Artom, ktorý sa počas halloweenskej noci rozhodne poriadne vyčíňať.

Horor obsahuje množstvo brutálnych scén, ktoré zahŕňajú prvky kanibalizmu, skalpovania, ale aj krájanie častí tela. Ako podotkol samotný režisér, Art totiž miluje hranie sa s ľudskými vnútornosťami. A teraz si predstavte, že si ho budú musieť pozrieť členovia komisie Oscarov, či chcú alebo nie.

Produkčná spoločnosť si je vedomá toho, že pravdepodobne film zlatú sošku nezíska. „To sa v skutočnosti nikdy nestane. A áno, je to úplná hlúposť. Ale čo predstava, že členovia Akadémie pretrpia extrémny horor, ktorý by inak vnímali ako pod ich úroveň? Je to príliš zábavné na to, aby sme si ju nechali ujsť,“ opísala svoj úmysel.

Iba vysvetlíme, že Terrifier 2 nie je nominovaný na Oscara, bol iba zaslaný na posúdenie. Oficiálne nominácie na udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční začiatkom budúceho roka, ešte nie sú známe.

Fanúšikovia sa pridávajú

Produkčná spoločnosť okrem tohto žartíka vyzýva fanúšikov o spoluprácu a žiada ich, aby označovali Akadémiu s hashtagom #OscarsForArt.

„Spôsobme väčší ošiaľ. Zistime, koľko jej členov môžeme prinútiť k tomu, aby venovali pozornosť hororovému filmu, ktorý by si inak nikto z nich nikdy nepozrel,“ dokončili svoju výzvu.

Ak si dáte vyhľadať na sociálnej sieti spomínaný hashtag, nájdete od divákov množstvo príspevkov, takže to vyzerá, že sa fanúšikovia tohto plánu chytili. Či sa ale dočkáme aj reakcií Akadémie, je zatiaľ otázne.

Finančne sa mu darí

Isté však je, že Terrifier 2 sa napriek kontroverzii stal kasovým trhákom. Ako sme vás informovali, jeho rozpočet nepresahoval 250-tisíc dolárov (v prepočte cez 251-tisíc eur). Od svojej premiéry ale už zarobil viac ako 5 miliónov dolárov (cez 5 miliónov eur).

Okrem toho sa mu dostáva aj množstvo mediálnej pozornosti, ktorú mu niektoré ďalšie horory z rovnakej kategórie môžu iba v tichosti závidieť.