Wednesday nie je na prvom mieste: Toto je Top 10 najsledovanejších filmov a seriálov Netflixu za rok 2022

Niekoľko týždňov to vyzeralo tak, že seriálový hit Wednesday bude prepisovať všetky rebríčky obľúbenej streamovacej služby Netflix. Jeden rekord sa ale novému fenoménu Tima Burtona prekonať napokon nepodarilo. Najstreamovanejším seriálom platformy za rok 2022 sa stal totiž jeho vyzývateľ.

Na konci roka vždy všetci bilancujú a veľké spoločnosti obzvlášť. Výnimkou nie je ani populárna streamovacia platforma Netflix, ktorá sa so zaujímavými dátami vždy rada podelí (ale robí tak aj v prípade, ak sa nie je čím chváliť – napr. masívnym úbytkom predplatiteľov). Vždy ku koncu roka zverejňuje rebríček Top 10 najpopulárnejších seriálov za daný rok a tohtoročný víťaz pomyselnú korunku prebral s prehľadom, informuje web What’s On Netflix.

Najobľúbenejším, a teda aj najstreamovanejším, seriálom za rok 2022 sa stala podľa zverejnených dát 4. séria seriálu Stranger Things. Tá sa držala v rebríčku Top 10 najsledovanejších seriálov po dobu 19 týždňov. Používatelia strávili sledovaním 1,87 miliardy hodín.

Druhé miesto obsadila novinka Wednesday, ktorú diváci sledovali neuveriteľných 1,31 miliardy hodín. V Top 10 najsledovanejších seriálov sa drží už piaty týždeň za sebou.

Top 3 uzatvára seriál Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmer (Dahmer). Ten sa v desiatke najsledovanejších seriálov držal 7 týždňov za sebou a diváci mu venovali viac 962 miliónov hodín.

Top 10 najpopulárnejších seriálov Netflixu za rok 2022: #1 Stranger Things (4. séria)

#2 Wednesday

#3 Dahmer

#4 Bridgerton (2. séria)

#5 Inventing Anna

#6 Ozark (4. séria)

#7 The Watcher

#8 The Sandman

#9 The Umbrella Academy (3. séria)

#10 Virgin River (4. séria)

Aj cudzojazyčné seriály, ale aj filmové rebríčky

Netflix, samozrejme, každoročne rebríčkov pripravuje viac. Vyššie išlo o Top 10 najpopulárnejších seriálov v anglickom jazyku. Čo ale cudzojazyčná produkcia? Tam sa darilo (opäť) hlavne juhokórejskej produkcii. Rebríček si môžete pozrieť nižšie. Zaujímavé je, že predplatiteľov v tomto prípade zaujímali najviac najmä nové seriály.

Top 10 najpopulárnejších neanglických seriálov na Netflixe za rok 2022: #1 All of Us Are Dead

#2 Extraordinary Attorney Woo

#3 The Marked Heart

#4 Till Money Do Us Part

#5 Elite (5. séria)

#6 High Heat

#7 The Empress

#8 Business Proposal

#9 Wrong Side of the Tracks

#10 Welcome to Eden

Netflix ale nie je len o seriáloch, ale aj o zaujímavých filmových a dokumentárnych počinoch. Aj tu sa populárna streamovacia platforma pochválila s dvomi rebríčkami – filmami v anglickom jazyku a cudzojazyčnými snímkami.

Aj tu sa víťaz našiel pomerne jednoducho. Najpopulárnejším celovečerákom, ktorý bol na obmedzený čas uvedený aj vo vybraných amerických kinách a simultánne aj na Netflixe, sa stal fílm The Grey Man dvojice režisérov-súrodencov, bratov Russovcov. Predplatitelia Netflixu s ním strávili viac takmer 267 miliónov hodín. Zároveň ide o 4. najúspešnejší film platformy vôbec.

Na druhom mieste za rok 2022 je snímka The Adam Project. Tú predplatitelia sledovali viac ako 260 miliónov hodín. V globálnom meradle ide o 5. najúspešnejší pôvodný film Netflixu.

Top 3 uzatvára snímka Purple Hearts s 240 miliónmi zhliadnutých hodín. Kompletný 10-miestny rebríček si môžete pozrieť nižšie.

Top 10 najpopulárnejších filmov na Netflixe za rok 2022: #1 The Grey Man

#2 The Adam Project

#3 Purple Hearts

#4 Hustle

#5 The Tinder Swindler

#6 The Sea Beast

#7 Enola Holmes 2

#8 Senior Year

#9 The Man From Toronto

#10 Day Shift

Top 10 najstreamovanejších cudzojazyčných filmov na Netflixe za rok 2022: #1 Troll

#2 All Quiet on the Western Front

#3 Black Crab

#4 Through My Window

#5 The Takedown

#6 Loving Adults

#7 Carter

#8 My Name Is Vendetta

#9 Restless

#10 Furioza

Viac zo zverejnených výročných štatistík nájdete napríklad aj na špeciálnom webe, ktorý streamovacia platforma Netflix vyrobila.