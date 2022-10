Ľudia v kinách vracajú a omdlievajú, privolaná bola aj sanitka: Divákov šokoval nový brutálne krvavý horor

Do amerických kín dorazil horor s názvom Terrifier 2, ktorý rozdelil divákov do dvoch kategórií. Kým jedna skupina neskrýva svoje nadšenie a hovorí o najlepšom filme vo svojom žánri za tento rok, ďalší pri ňom odpadávajú, píše LADbible.

Terrifier 2 režiséra Damiena Leonea prichádza po rovnomennej jednotke, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2016. Vracia sa s desivým klaunom menom Art, ktorý počas halloweenskej noci šialene vyčíňa.

V tomto prípade je Art po spáchaní samovraždy pri policajnej konfrontácii vzkriesený. A počas Halloweenu opäť rozpúta krvavé peklo. Zameria sa konkrétne na dvojicu súrodencov, ktorých čakajú poriadne krušné momenty.

Omdlievajú, vracajú a opúšťajú sálu kín

Ako už avizuje samotný trailer, horor nie je nič pre slabé povahy a naopak, milovníci krvákov si prídu na svoje. O tom, že si svoju fanúšikovskú základňu našiel, svedčí aj jeho hodnotenie 7,5/10 na databáze IMDb. Ako uvádza LADbible, niektorí diváci ho so spokojným svedomím označujú za horor roka. No a potom je tu druhá skupina, ktorá sa na prehnané násilie nedokáže pozerať.

Jeden z divákov sa zdôveril, že sa stal v kine svedkom nepríjemného incidentu. Muž sediaci za ním pri sledovaní omdlel a narazil pri tom do jeho kresla. Dokonca videl, ako niekto sálu opúšťa. A nebol jediný.

„Môj priateľ omdlel a kino zavolalo sanitku,“ zdôveril sa na Twitteri ďalší. „Je to prvý film v mojom živote, pri ktorom som čítal správy o ľuďoch, ktorí vracali a omdlievali v kine a keď som ho uvidel, úplne som im rozumel,“ uviedol iný v reakcii na nový horor.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4 — Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022

Producent vydal upozornenie

Tejto hrôzy sú si vedomí aj samotní tvorcovia. Producent Steve Barton na svojom Twitteri zverejnil upozornenie, v ktorom varoval ľudí pred scénami explicitného násilia, a preto by to ľudia so slabým srdcom či žalúdkom mali brať na vedomie.

Sám priznal, že už bolo zaznamenaných niekoľko prípadov odpadnutia či vracania.