V Luxembursku sa píše história: Veľkovojvoda Henrich I. abdikoval, jeho syn Guillaume sa stáva panovníkom

Nina Malovcová
TASR
Veľkovojvoda Henrich I. abdikoval po 25 rokoch.

Luxemburský veľkovojvoda Henrich I. v piatok po 25 rokoch vo funkcii hlavy štátu abdikoval. V ten istý deň bude korunovaný a zloží prísahu na luxemburskú ústavu pred poslancami tamojšieho parlamentu jeho syn Guillaume, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Agentúra AP pripomína, že v modernej luxemburskej monarchii zastával Henrich (70) spoločne s manželkou veľkovojvodkyňou Máriou Teréziou takmer štvrťstoročie prevažne ceremoniálnu úlohu. Po Henrichovej abdikácii počas slávnostného ceremoniálu vo Veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg bude intronizovaný jeho syn Guillaume a ešte v piatok zloží prísahu na luxemburskú ústavu pred poslancami parlamentu.

Na ceremoniál zavítajú aj svetoví lídri

Medzi hosťami na slávnostnej večeri by mal byť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Veľkovojvoda Henrich I. (70) študoval vo Francúzsku, Švajčiarsku a na elitnej britskej vojenskej akadémii Sandhurst. Jeho syn Guillaume (43) si vybral podobnú cestu, študoval v Spojenom kráľovstve, vo Švajčiarsku, Francúzsku a absolvoval aj akadémiu Sandhurst.

Budúci panovník sa v roku 2012 oženil s belgickou grófkou Stéphanie de Lannoy a má s ňou dvoch synov vo veku päť a dva roky. Luxembursko je jeden z najmenších a zároveň najbohatších štátov Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Je tiež dôležitým finančným centrom, v ktorom sídlia aj niektoré inštitúcie EÚ, ako napríklad Európsky súdny dvor a Európska investičná banka.

Luxembursko ako posledné veľkovojvodstvo na svete

Krajina je konštitučná monarchia s veľkovojvodom na čele štátu podobne ako kráľ Karol III. v Spojenom kráľovstve alebo kráľ Filip I. v Belgicku. Agentúra AP vysvetľuje, že Luxembursko nie je kráľovstvom, ale posledným veľkovojvodstvom na svete. Guillaume sa tiež symbolicky stane najvyšším veliteľom armády, ktorá má približne 1000 členov.

