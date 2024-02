V kuchyni bytu objavili tajné dvere, o ktorých nevedeli: Z toho, čo tam našli, behá po chrbte mráz

Podobné videá sa z času na čas objavujú na sociálnych sieťach a pre ich tajuplnosť sa z nich stávajú virálne hity. Tiktokeri Jess a Connor však rozhodne netušili, že keď si prenajmú byt, stane sa im to, čo mnohým ďalším pred nimi. Aj oni totiž v apartmáne natrafili na tajné dvere, o ktorých nemali ani poňatia.

Jess a Connor, ktorých na sociálnej sieti TikTok môžete sledovať na profile s názvom @connormoynihan4, kde zvyčajne zdieľajú svoje zážitky z výletov, nedávno zverejnili sériu troch videí, ktoré mnohých vydesili.

Tajné dvere do dvoch tajných miestností

Počas jedného z výletov si prenajali apartmán v malej dedinke v Colorade. V ubytovaní ale natrafili na niečo veľmi neobvyklé. V kuchyni našli tajné dvere, z ktorých viedli schody do podkrovia. To ale nie je to najpodivnejšie. Dvojica totiž objavila vedľa nich aj druhé tajné dvere, za ktorými boli schody vedúce do pivnice. S mobilom v ruke sa preto rozhodli jednu z tajných chodbičiek, o ktorých im majiteľ nehnuteľnosti nepovedal, preskúmať. Mnohým divákom to nahnalo zimomriavky.

Schodisko viedlo do akejsi pivnice, kde okrem starej mrazničky bol v jednej z miestností zapnutý ohrievač. Kto ho zapol? Aj to je otázka, ktorá divákov na TikToku zaujímala, keďže ide o mimoriadne nebezpečnú vec. Mohol totiž kedykoľvek spôsobiť požiar. Keďže ale išlo o prenajatý byt, dvojica to riešiť nechcela.

Ešte tajomnejšie vyzerali malé dvere zabezpečené zámkou, na ktorých bolo napísané upozornenie pred ich otvorením. Ako to v tajných miestnostiach vyzeralo, si môžete pozrieť vo videu nižšie.