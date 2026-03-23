V Kolumbii sa zrútilo armádne lietadlo, na palube malo byť viac ako 100 ľudí. Počet obetí nie je známy

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Agentúra AFP s odvolaním sa na vojenský zdroj informovala, že pri nehode zahynulo asi 80 vojakov, presný počet obetí zatiaľ oficiálne nebol potvrdený.

Vojenské lietadlo Lockheed C-130 Hercules kolumbijskej armády havarovalo na juhu krajiny, oznámilo v pondelok ministerstvo obrany. Agentúra AFP s odvolaním sa na vojenský zdroj informovala, že pri nehode zahynulo asi 80 vojakov, presný počet obetí zatiaľ oficiálne nebol potvrdený. TASR o tom píše na základe agentúr Reuters a AFP.

Zdroj AFP uviedol, že na palube lietadla sa pravdepodobne nachádzali dve vojenské čaty, teda 80 osôb.

Minister obrany Pedro Sánchez potvrdil, že k nehode došlo pri štarte lietadla z mesta Puerto Leguizamo v departemente Putumayo na hranici s Ekvádorom a Peru. „Presný počet obetí a príčiny havárie ešte neboli stanovené,“ povedal Sánchez. Podľa rozhlasovej stanice BluRadio, ktorá citovala miestne úrady, sa na palube lietadla nachádzalo 110 vojakov.

Štátna televízia RCN odvysielala zábery horiaceho trupu lietadla. Na mieste podľa stanice BBC zasahujú záchranné služby. „Pre krajinu je to veľmi bolestivá udalosť. Nech naše modlitby prinesú aspoň trochu útechy,“ dodal Sánchez. Americká obranná spoločnosť Lockheed Martin na žiadosť Reuters o komentár bezprostredne nereagovala.

Maďari chceli, aby Lavrov pomohol Pellegrinimu. V prepise uniknutého rozhovoru sa spomína aj Dankova SNS

